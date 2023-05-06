HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Soylu Romanlarla buluştu: "İlle de Roman Olsun" şarkısına eşlik etti

Bakan Soylu Romanlarla buluştu: "İlle de Roman Olsun" şarkısına eşlik etti

06.05.2023 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da seçim çalışmalarına devam eden İçişleri Bakanı ve AK Parti 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Fatih Karagümrük'te Roman vatandaşlar ile bir araya geldi. Bakan Soylu, sahnede "İlle de Roman Olsun" şarkısını söyledi. İşte haberin detayları...

Bakan Soylu Romanlarla buluştu: "İlle de Roman Olsun" şarkısına eşlik etti

İçişleri Bakanı ve 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Fatih'te Mimar Sinan Stadı'nda Hıdırellez şenliklerinde Romanlarla buluştu. Bakan Soylu konuşması öncesi sahnede "İlle de Roman Olsun" şarkısına eşlik etti.

Etkinlikte konuşan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişiklik Bakanı Murat Kurum'a romanlara ev sahibi yapması için görev verdiğini söyledi.

F1

Bakan Soylu, "Bana 'Roman koordinatör merkezini sen kuracaksın' dedi, kurduk. Her ilde Romanların bulunduğu her ilde Roman koordinatör atadık. Yani her ilde Romanların bir temsilcisi var, valilikte var, İstanbul'da her ilçede var" diye konuştu.

"TÜRKİYE İÇİN ÇOK FARKLI BİR DÖNEM OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakan Kurum'a da görev verdiğini belirten Soylu, "Ona da dedi ki Romanların ev sahibi olmasını ve Romanları evle buluşturma görevini sana veriyorum dedi.' Yaparsa kim yapar? Yaparsa Tayyip baba mı yapar? Onun için bu dönem hepimiz için, hepiniz için, bütün Türkiye için çok farklı bir dönem olacak. Birlikte çalışacağız. İnşallah birlikte evlerimizi yapacağız." dedi.

F2

"DOĞAN ÇOCUKLARIMIZI İNGİLTERE'NİN TEFECİLERİNE BORÇLU YAPMAK İSTİYORLAR"

"Bugün Hıdırellez hepimiz için yeni bir başlangıç" diyen Soylu, "Kıymetli hemşerilerim, kıymetli Romanlar. Şimdi ne yapmak istiyorlar biliyor musunuz? Doğan çocuklarımızı İngiltere'nin tefecilerine borçlu yapmak istiyorlar. Yapmak istedikleri bu, borcu veren sever mi? Sever tabii. Neden? Borcu verecek. Ondan sonra ödenmeyecek. Sonra almaya başlayacak. TOGG'u alacak. Anadolu gemisini alacak, İHA'yı alacak, SİHA'yı alacak. Ondan sonra Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü alacak, Çanakkale Köprüsü'nü alacak. Hepsini alacak. Türkiye'yi soyup soğana çevirecek. Bu millet bunu görüyor. Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi soyup soğana çevirenleri paketledi, gönderdi." şeklinde konuştu. (DHA)

İlginizi Çekebilir

Bakan Soylu’dan çok konuşulacak 6’lı Masa çıkışı: ‘Elimizde ses kaseti var!’

Bakan Soylu’dan çok konuşulacak 6’lı Masa çıkışı: ‘Elimizde ses kaseti var!’

 Soylu’dan çok konuşulacak çıkış! 'Billboardlarda yazmışsın...'

Soylu’dan çok konuşulacak çıkış! 'Billboardlarda yazmışsın...'

 Kızılay'ın çadır satışına ilişkin konuştu! 'Eksikler olmuştur ama...'

Kızılay'ın çadır satışına ilişkin konuştu! 'Eksikler olmuştur ama...'

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan: Karadeniz'de bulduğumuz gazın bir kısmını gübre üretiminde kullanarak çiftçimizi rahatlatacağızErdoğan: Karadeniz'de bulduğumuz gazın bir kısmını gübre üretiminde kullanarak çiftçimizi rahatlatacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum'da '14 Mayıs' mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum'da '14 Mayıs' mesajı
"İzin vermeyeceğiz" deyip rest çekti!"İzin vermeyeceğiz" deyip rest çekti!
Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu roman

En Çok Okunan Haberler

Ceviz büyüklüğünde dolu yağışı! Milyonlarca liralık hasar var

Ceviz büyüklüğünde dolu yağışı! Milyonlarca liralık hasar var

Erdoğan Kayseri'de duyurdu! Aile ve Gençlik Bankası geliyor

Erdoğan Kayseri'de duyurdu! Aile ve Gençlik Bankası geliyor

27 yıllık evlilik bitiyor! İlk açıklama geldi! Duruşma tarihi...

27 yıllık evlilik bitiyor! İlk açıklama geldi! Duruşma tarihi...

Baş döndüren değişim! Çifte zam yolda

Baş döndüren değişim! Çifte zam yolda

'İki grup var' diyerek duyurdu! 'Kökünü kazıyacağım'

'İki grup var' diyerek duyurdu! 'Kökünü kazıyacağım'

Muhammed Yakut hakkında flaş gelişme!

Muhammed Yakut hakkında flaş gelişme!

İlginizi Çekebilir

Boşanmasını kutlamak için atladı! Güvenlik ipi kopunca...

Boşanmasını kutlamak için atladı! Güvenlik ipi kopunca...

Viral oldu! “Mahallenizi yakmaya geleceğim dedi ve geldi"

Viral oldu! “Mahallenizi yakmaya geleceğim dedi ve geldi"

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Yeni evinin duvarlarından resmen yılan fışkırdı! Gördüklerine inanamadı

Yeni evinin duvarlarından resmen yılan fışkırdı! Gördüklerine inanamadı

Asansör boşluğuna düşüp hayatını kaybetti! 3 gün sonra koku gelince...

Asansör boşluğuna düşüp hayatını kaybetti! 3 gün sonra koku gelince...

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.