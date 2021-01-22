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Bakan Soylu'ya hakaret soruşturması şüphelisi 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret'ten tutuklandı

22.01.2021 21:36 | Son Güncelleme:
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Bakan Soylu'ya hakaret soruşturması şüphelisi 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret'ten tutuklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle hakkındaki "Kamu Görevlisine Hakaret" suçundan soruşturma süren E.E., yine sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle "Cumhurbaşkanı'na Hakaret" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle E.E. hakkında "Kamu Görevlisine Hakaret" suçundan yürütülen soruşturma sürüyor.

ERDOĞAN'A HAKARET İÇEREN PAYLAŞIMLAR YAPTIĞI TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında E.E.'nin sosyal medya hesapları detaylı olarak incelendi.

İncelemede şüpheli E.E.'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

"CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET" SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Şüpheli E.E. bunun üzerine gözaltına alınarak polis merkezine getirildi. Polisteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne çıkarılan E.E., savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Cumhurbaşkanı'na Hakaret" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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