HABER

Bakan Soylu’dan yaralı polisin ailesine ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 19:55 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, meydana gelen trafik kazasında yaralanarak hastanede tedavi altında tutulan polis memurunun ailesini ziyaret etti.Çeşitli programlara katılmak üzere Van’da bulunan Bakan Söylu, Van’ın Tuşba ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanarak Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde tedavisi devam eden polis memuru Yusuf Palta’nın ailesini hastanede ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, meydana gelen trafik kazasında yaralanarak hastanede tedavi altında tutulan polis memurunun ailesini ziyaret etti.
Çeşitli programlara katılmak üzere Van’da bulunan Bakan Söylu, Van’ın Tuşba ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanarak Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde tedavisi devam eden polis memuru Yusuf Palta’nın ailesini hastanede ziyaret etti. Hastane yönetiminde polis memurunun sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Bakan Soylu, ailesine de ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulundu. Evli ve 2 çocuk babası olan Palta’nın yoğun bakım servisinde tedavisi devam ederken, aynı kazada polis memuru Aykut Çevikgil de hayatını kaybetmişti.

Böyle protesto görülmedi! 3 aydır boş arsada çay demliyorBöyle protesto görülmedi! 3 aydır boş arsada çay demliyor
Düzce'deki su baskını ve toprak kaymasıDüzce'deki su baskını ve toprak kayması
Bakan Soylu, gençlere hitap etti: Sizden kardeşlik türküleri bekliyoruzBakan Soylu, gençlere hitap etti: Sizden kardeşlik türküleri bekliyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tost dansından sonra yeni dansıyla olay oldu

Tost dansından sonra yeni dansıyla olay oldu

Devlet Bahçeli'den ABD'nin F-35 kararı hakkında flaş sözler

Devlet Bahçeli'den ABD'nin F-35 kararı hakkında flaş sözler

Market sahibi yakaladı, sopa ile dövdü

Market sahibi yakaladı, sopa ile dövdü

Askerlik fotoğrafları paylaşıldı

Askerlik fotoğrafları paylaşıldı

Sıcak saatler! Çatışma çıktı, terörist Zap Suyu'na atladı

Sıcak saatler! Çatışma çıktı, terörist Zap Suyu'na atladı

İşte İngiliz gemisine gönderilen mesajlar...

İşte İngiliz gemisine gönderilen mesajlar...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Edirne'de otomobil duvara çarptı! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Korkutan yangın! Çok sayıda ekip seferber oldu

Korkutan yangın! Çok sayıda ekip seferber oldu

Denizli'de iki araç kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var

Kafa kafaya facia! Yaralılar var

Adana'da sahte içki kabusu! Ölü sayısı yükseldi

Sahte içki kabusu! Ölü sayısı yükseldi

Hakkari'de sıcak saatler! Çatışma çıktı, terörist Zap Suyu'na atladı

Sıcak saatler! Çatışma çıktı, terörist Zap Suyu'na atladı

24 saati 2 gün gibi yaşıyor! Gündüz kayısı bahçesinde, akşamsa...

24 saati 2 gün gibi yaşıyor! Gündüz kayısı bahçesinde, akşam...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.