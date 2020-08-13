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  4. Bakan Süleyman Soylu Erdoğan'ın sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı

Bakan Süleyman Soylu Erdoğan'ın sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.08.2020 14:48 | Son Güncelleme

AK Parti genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözleri salondakiler tarafından ayakta alkışlandı. Salondakilerin ön sırada oturan Bakan Soylu'nun hamlesi ile ayağa kalkması dikkat çekti.

Bakan Süleyman Soylu Erdoğan'ın sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Muhalefete sert sözlerle yüklenen Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına da değindi. Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözleri salondakiler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Salondakileri ayağa kaldıran hamle ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.

ERDOĞAN AYASOFYA İLE İLGİLİ NE DEDİ?

86 senelik uzun bir tahassürün ardından Ayasofya-i Kebir Camii'ni cuma namazı ile yeniden ibadete açtıklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hamdolsun, gençlik yıllarımızın bir rüyası olan bu hedef önünde yıllarca yaptığımız mitinglerle, 'Zincirler kırılsın Ayasofya açılsın' diye sloganlar attığımız Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının milletimize, ümmete ve tüm insanlığa tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Rabbime bize tekrar Ayasofya'yı yeniden Kur'an'la namazla buluşturma imkanı bahşettiği için hamdediyorum. Bu fiili, rüyamızı gerçekleştirdiği için defalarca hamdediyoruz. Önünde o Sultanahmet Meydanı buna şahit. Orada yaptığımız mitingler buna şahit. On binlerle yaptığımız o mitinglerde, o haykırışlarımız buna şahit. Elhamdülillah, 86 yıllık aradan sonra tekrar buranın ibadete açılmış olması, bizler için mutlulukların en büyüğü. Rabbim bunu bizlere nasip etti."

Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla tüm İslam aleminin ayrı bir mutluluğun içerisinde olduğunu belirterek, "Geri dönüşlerden de bunu görüyoruz, okuyoruz. Kimler memnun, kimler değil o da bu işin en önemli yanı. Onlar da bu işin değerinin ne anlama geldiğini ortaya koyuyor. Cumhurbaşkanı kabinesinin ikinci yılında böyle bir gerçek, böyle bir fiili ortaya koymak bizler için ayrı bir mutluluk vesilesi." dedi.

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