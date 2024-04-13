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Bakan Tunç duyurdu: Antalya'daki teleferik faciasında 13 kişi hakkında gözaltı kararı!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
13.04.2024 16:24
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'daki teleferik faciasıyla ilgili 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. 13 kişinin içinde teleferik firması sorumluları da olduğu öğrenildi. Bölgede görevli bilirkişi heyetinin raporunda, teleferikteki taşıyıcı direklerin bağlantılarının yetersiz olması veya korozyona uğraması yüzünden facianın gerçekleştiği ifade edildi.

Bakan Tunç duyurdu: Antalya'daki teleferik faciasında 13 kişi hakkında gözaltı kararı!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından teleferik faciasıyla ilgili paylaşımda bulundu:

Bakan Tunç paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direğinin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu 1 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 17 vatandaşımızın da yaralandığı olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.

Soruşturma kapsamında olayın nedeni ve sorumlularının tespiti için 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet Savcısının koordinasyonunda, 2 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, 2 makine uzmanı ve 1 elektrik uzmanı bilirkişisinden oluşan heyet, kabinlerde mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları devam ederken detaylı olay yeri inceleme ve keşif çalışması yapmıştır.

Bilirkişi heyetinin hazırladığı ön raporda olayın teleferiğin taşıyıcı direklerinin bağlantı noktalarında yer alan bağlantı elemanlarının yetersiz olması/korozyona uğraması ve taşıyıcı direklerde yer alan makara sistemlerinin hasarlı olması nedenleriyle taşıyıcı direğin bağlantı noktasından kırıldığı değerlendirilmektedir.

İlgili işletmenin acil eylem ve tahliye planının mevcut olmadığı tespit edilmiş, bahsi geçen teleferik hattını işleten firma ile yine teleferik hattının bakım ve onarımından sorumlu firmanın sorumlu ve çalışanlarının da aralarında yer aldığı 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir.

Hepimizi üzen olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

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antalya Teleferik
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