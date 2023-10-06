Bakan Tunç tek tek açıkladı! İsveç'e rest, AYM'ye başvuru ve AİHM kararları...

Bakan Tunç, Ankara'da Medya Temsilcileri Buluşması'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru konusunda, "Anayasa Mahkemesine bireysel başvurunun sınırlarının çizilmesi noktasında çalışma yapılması gerekir." dedi.

AİHM KARARLARI

Bakan Tunç, konuşmasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne karşı olmadıklarını söyledi. Tunç, “Ancak çifte standarda karşıyız.” dedi. Türkiye’nin AİHM kararlarını uygulama oranının yüzde 90’a ulaştığını söyleyen Bakan Tunç, diğer ülkelerde bu ortalamanın yüzde 79 olduğuna dikkat çekti.

Ayrıca Bakan Tunç, “Öncelikli talebimiz Türkiye’ye çifte standart uygulanmasın. Özellikle bazı kararlar bakımından AİHM’in doğru olmayan kararlar verdiğini görüyoruz.” dedi.

CAN ATALAY KARARI

Bakan Tunç, Yargıtay’ın Gezi davasındaki kararı nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesi gündeme gelen Can Atalay hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "Anayasa Mahkemesi 12 Ekim’de karar verecek. Vereceği karar kesin olur. Uyulması gerekir. Yanlış olursa eleştirmek herkesin doğal hakkı." ifadelerinde bulundu.

"İLK DÖRT MADDEYİ TARTIŞMAYA AÇMAYIZ"

Bakan Tunç, yeni anayasa çalışmalarında ilk dört maddeyi asla tartışmaya açmayacaklarını vurgulayarak, "Değişmez maddelerin dışındakiler konuşulabilir.” diyen Bakan Tunç, yeni anayasa için “Muhalefetin, STK’ların görüşleri ile yapılması lazım." dedi.

"50+1 SİSTEMİ DEĞİŞMEYECEK"

Bakan Tunç, 50+1 uygulamasının değişip değişmeyeceğine yönelik soruya ise, “Bu konuda tartışma söz konusu değil.” yanıtını verdi.

Adalet Bakanı, aksayan yönlerini gördüklerini, yeni anayasa çalışmalarında bu noktaların konuşulabileceğini söyledi.

İSVEÇ'TEKİ TERÖR SUÇLULARININ TÜRKİYE'YE İADESİ

Terör suçlularının Türkiye’ye iadesi noktasında yabancı ülkelerin Türkiye’ye yardımcı olmadığını söyleyen Bakan Tunç, “İsveç’ten 28 terör suçlusunun iadesini istedik, bunların çoğu reddedildi.” dedi.



