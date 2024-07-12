HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Bakan Uraloğlu açıkladı: TÜRKSAT 6A'nın 2. ateşleme süreci başladı

Bakan Uraloğlu açıkladı: TÜRKSAT 6A'nın 2. ateşleme süreci başladı

12.07.2024 23:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRKSAT 6A'nın bu akşam Türkiye saatiyle 20.00 civarında 2'nci ateşleme sürecinin başladığını bildirdi.

Bakan Uraloğlu açıkladı: TÜRKSAT 6A'nın 2. ateşleme süreci başladı

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yer sabit yörüngede görev alan ilk yerli ve milli uydumuz TÜRKSAT 6A'nın bugün akşam Türkiye saatiyle 20.00 civarında 2'nci ateşleme süreci başladı. Gururumuz TÜRKSAT 6A aşama aşama yörüngesine doğru ilerliyor. Haberleşme uydumuzun fırlatmadan sonra test yörüngesine ulaşması için kimyasal itki sistemiyle 5 adet ateşleme yapması gerekiyordu. Yörünge düzeltme ve 35 bin 786 km uzaklıktaki yer sabit yörüngesine varması için planlanan bu ateşlemelerden ilkini 10 Temmuz günü gerçekleştirmiştik. İkinci ateşleme tam 69 dakika sürecek ve bu kısım tamamlanacak. Sabırsızlıkla yörüngesinde hizmete başlayacağı anı bekliyoruz" dedi.

_80270

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Express
Zeytinburnu'nda facianın eşiğinden dönüldü! Tekel bayisinin asma tavanı çöktüZeytinburnu'nda facianın eşiğinden dönüldü! Tekel bayisinin asma tavanı çöktü
Anahtar Kelimeler:
Türksat 5A Abdulkadir Uraloğlu
En Çok Okunan Haberler
Beşiktaş transferde mutlu sona ulaştı! Immobile'i KAP'a bildirdi!

Beşiktaş transferde mutlu sona ulaştı! Immobile'i KAP'a bildirdi!

Coca Cola'nın üst düzey yöneticisi Çetin Özataç'tan acı haber geldi! Yüzerken fenalaştı hayatını kaybetti

Coca Cola'nın üst düzey yöneticisi Çetin Özataç'tan acı haber geldi! Yüzerken fenalaştı hayatını kaybetti

İzmir'de kahreden olay! Yağmurda yolda yürürken elektrik akımına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti

İzmir'de kahreden olay! Yağmurda yolda yürürken elektrik akımına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti

Mehmet Büyükekşi istenmiyor, rakipleri ailesiyle tehdit edilip adaylıktan çekiliyor!

Mehmet Büyükekşi istenmiyor, rakipleri ailesiyle tehdit edilip adaylıktan çekiliyor!

Eski Kızılay Başkanı'nın kızı motosiklete çarptı! 16 yaşındaki Barlas'ı hayattan koparan kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Eski Kızılay Başkanı'nın kızı motosiklete çarptı! 16 yaşındaki Barlas'ı hayattan koparan kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Sosyal medyada tepki çekmişti! Bakan Yerlikaya 'Gereği yapıldı' diyerek duyurdu

Sosyal medyada tepki çekmişti! Bakan Yerlikaya 'Gereği yapıldı' diyerek duyurdu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.