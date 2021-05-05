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Bakan Varank'tan "Ben vatan haini miyim?" sorusuna dikkat çeken yanıt

05.05.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti’nin sosyal medya etkinliğinde kendisi hakkında merak edilen 10 soruyu yanıtladı. Bir gencin “18 yaşında bir gencim, sürekli yurt dışı hayalleri kuruyorum. Ben vatan haini miyim?" sorusuna Varank, “Tabii ki değilsin. Bir gencimizin yurt dışında çalışmak istemesinde, yurt dışında eğitim almak istemesinde hiçbir mahsur yoktur. Yeter ki aklının bir köşesinde her zaman memleketin olsun” cevabını verdi.

Bakan Varank'tan "Ben vatan haini miyim?" sorusuna dikkat çeken yanıt

Bakan Varank, AK Parti’nin sosyal medya hesabından “10 Soru 10 Cevap” adıyla gerçekleştirilen etkinliğin ilk konuğu oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Twitter hesabından, “10 soru 10 cevap etkinliğimizde bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank, kendisine, ailesine, hayata ve Türkiye’ye dair vatandaşlarımızdan gelen soruları yanıtladı” paylaşımıyla etkinliği duyurdu.

"ŞAHSİ ARABANIZ VAR MI?"

Bakan Varank, gençlerin “Şahsi arabanız var mı? Varsa modeli nedir? Araba sürerken özellikle dinlediğiniz parça var mı?” sorusu üzerine şahsi arabasının bir pikap olduğunu belirterek, fırsat bulduğu zaman doğayla baş başa kalmayı çok sevdiğini söyledi. Ayrıca Varank, arabada yolculuk ederken 4 yaşındaki çocuğu İlhan Yahya Varank’ın istediği parçaları dinlediğini ifade etti.

TREN Mİ TOGG MU?

Varank, gençlerin sorduğu Ankara-İstanbul arasında yolculuk ederken hızlı treni mi yoksa TOGG’u mu tercih edeceği sorusuna, “Elbette TOGG ile seyahat. TOGG, özellikleriyle, menziliyle gerçekten başarılı bir araç. Aynı zamanda Ankara-İstanbul arasında Kuzey Marmara Otoyolu’nun açılmasıyla karayolu seyahati çok daha güvenli, çok daha konforlu, çok daha hızlı bir hale geldi. Onun için TOGG” yanıtını verdi.

COUNTER MI PUBG Mİ?

Varank, "Counter Strike Global Offensive (CS GO) mi yoksa PUBG mi?" sorusu üzerine uzun uzun iki oyunu da oynayacak vakti olmadığını ancak zaman zaman kafa dağıtmak için “Kafa Topu” oyununu oynadığını söyledi.

"SOYUNUZ VİKİNGLERE Mİ DAYANIYOR"

Varank, soy adı benzerliğinden dolayı sorulan “Soyunuz Vikinglere mi dayanıyor?” sorusuna, Vikingler ya da Ortaçağ’da Doğu Avrupa’da yaşamış bir halk olan Varangianlar meselesine DNA testi de dahil üzerinde kafa yorduğunu belirterek, “Sülalemizin fiziksel özelliklerine baktığımda, soy adımızın tarihi gelişimine baktığımda böyle bir ihtimalin olduğunu düşünüyorum” dedi.

"ESNAFLIK YAPTIM"

Bakan Varank, daha önce “esnaf tipi” var ifadeleri ile sosyal medyada viral olması üzerine sorulan “Bakanım, sizde elindeki malı çok iyi satan esnaf tipi var. Hiç esnaflık yaptınız mı?” sorusuna, “Evet esnaflık yaptım. Çocukluğum Mahmutpaşa’da geçti. Hem babamın dükkanında çalıştığım zamanlar oldu hem de mesela lisedeyken tek başına yönettiğim dükkanımız oldu. Dolayısıyla bu işleri bir parça bilirim” diye esprili bir cevap verdi.

MAAŞ SORUSU

Bakan Varank’a gençler maaşının ne kadar olduğunu da sordu. Türkiye’de bakan maaşlarının milletvekillerininkiyle aynı olduğunu söyleyen Varank, "Rakam telaffuz etmeyelim ama maaşımız Kılıçdaroğlu'nun maaşından az, çünkü biliyorsunuz o aynı zamanda emekli olduğu için çift maaş alıyor" ifadesini kullandı.

MEMURLUK MU ÖZEL SEKTÖR MÜ?

Varank, memurluğu mu yoksa özel sektörü mü önerdiği sorusu üzerine memurluk ya da özel sektörden ziyade gençlere girişimciliği düşünmeleri tavsiyesinde bulundu. Özellikle ticarileşmeye uygun bir fikri olan gençlerin fikrini hayata geçirmek için gayret göstermelerini isteyen Varank, “Gerçekten risk aldığınızda büyük işler başarabilirsiniz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bütün genç girişimcilerimizin yanındayız, onları desteklemeye devam ediyoruz. Devletimizin verdiği imkanlardan lütfen faydalanın” dedi.

"KİLOLARIMDAN MÜZDARİBİM"

Bakan Varank, eksik yanının ne olduğunun sorulması üzerine, “Eksik bir yanım yok da maalesef fazlalığım var. Kilolarımdan çok muzdaribim. Onlardan kurtulmam lazım” dedi.

"BEN VATAN HAİNİ MİYİM?"

“18 yaşında bir gencim üniversiteye hazırlanıyorum ve sürekli yurt dışı hayalleri kuruyorum, ben vatan haini miyim?” sorusu üzerine Bakan Varank, şunları söyledi:

“Tabii ki değilsin, bir gencimizin yurt dışında çalışmak ve eğitim almak istemesinde hiçbir mahsur yok. Yeter ki aklının bir köşesinde her zaman memleketi olsun, memleketine hizmet etmek olsun. Bugün birçok bilim insanımız yurt dışında edindiği tecrübelerle ülkelerine gelip hizmet ediyorlar, siz de onlardan biri olabilirsiniz.”

"PEKİ, ZEKİ MÜREN DE BİZİ GÖRECEK Mİ?"

Bakan Varank, gençlerin “Tüm repliklerini ezbere bildiğiniz bir film veya dizi var mı?” sorusuna “Peki, Zeki Müren de bizi görecek mi?” repliğini söyleyerek “Vizontele” filmini işaret etti.

(İHA)

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sosyal medya Mustafa Varank

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