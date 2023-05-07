Bakan Varank'tan Ekrem İmamoğlu'nun mitingi sırasında yaşanan olaylarla ilgili açıklama: Polisimiz hiçbir zaman şiddete müsaade etmez

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Habertürk TV'de yayınlanan Kübra Par'la Açık ve Net programına konuk oldu. Varank, Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde yaşanan saldırıyla ilgili de konuştu.

"POLİSİMİZ ŞİDDETE MÜSAADE ETMEZ"

Bakan Varank, "Bizim polisimiz hiçbir zaman şiddete müsaade etmez. Onu görevi zaten şiddeti engellemektir. Polisin müdahale etmemesi asla mevzu bahis değildir. Bir görüntüden böyle yorumlar yapmak da doğru değil. Siyasette asla şiddet kabul edilmez. Siyaseti biz demokrasi şöleni olarak yaşıyoruz. Demokrasiyle bir yere varmak için siyaset yapıyoruz. Meydanları taraflarımızı daha fazla birleştirmek muhalif vatandaşlarımız varsa onları ikna etmek için kullanıyoruz. Yaralanan arkadaşlarımız varsa geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.



