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Bakan Varank'tan Ekrem İmamoğlu'nun mitingi sırasında yaşanan olaylarla ilgili açıklama: Polisimiz hiçbir zaman şiddete müsaade etmez

07.05.2023 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'daki mitingi sırasında taşlı saldırıya uğramasıyla ilgili açıklama yaptı. Polisin müdahale etmemesinin mevzu bahis olmadığını ifade eden Bakan Varank, "Bizim polisimiz hiçbir zaman şiddete müsaade etmez. Onu görevi zaten şiddeti engellemektir. Bir görüntüden böyle yorumlar yapmak da doğru değil. Siyasette asla şiddet kabul edilmez" şeklinde konuştu.

Bakan Varank'tan Ekrem İmamoğlu'nun mitingi sırasında yaşanan olaylarla ilgili açıklama: Polisimiz hiçbir zaman şiddete müsaade etmez

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Habertürk TV'de yayınlanan Kübra Par'la Açık ve Net programına konuk oldu. Varank, Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde yaşanan saldırıyla ilgili de konuştu.

"POLİSİMİZ ŞİDDETE MÜSAADE ETMEZ"

Bakan Varank, "Bizim polisimiz hiçbir zaman şiddete müsaade etmez. Onu görevi zaten şiddeti engellemektir. Polisin müdahale etmemesi asla mevzu bahis değildir. Bir görüntüden böyle yorumlar yapmak da doğru değil. Siyasette asla şiddet kabul edilmez. Siyaseti biz demokrasi şöleni olarak yaşıyoruz. Demokrasiyle bir yere varmak için siyaset yapıyoruz. Meydanları taraflarımızı daha fazla birleştirmek muhalif vatandaşlarımız varsa onları ikna etmek için kullanıyoruz. Yaralanan arkadaşlarımız varsa geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

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