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Bakan Yanık açıkladı! Deprem bölgelerine Tip-1 diyabet hastaları için glikoz ölçüm cihazı dağıtılacak

16.03.2023 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından depremden etkilenen illerde yaşanan sağlık sorunları için birçok uygulama başlatılmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, tip-1 diyabet tanısı almış vatandaşlara yönelik hayata geçirilen Glikoz Ölçüm Cihazı Yardımı'nda yeni bir düzenleme yaptıklarını belirterek önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Yanık açıkladı! Deprem bölgelerine Tip-1 diyabet hastaları için glikoz ölçüm cihazı dağıtılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, deprem bölgesinde tip-1 diyabet tanısı alan vatandaşların bu süreçte olumsuz şartlarını azaltmak adına çeşitli uygulamaların başlatıldığını duyurmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, son yaptığı açıklamada tip-1 diyabet tanısı almış vatandaşlara yönelik hayata geçirilen Glikoz Ölçüm Cihazı Yardımı’nda yeni bir düzenleme yaptıklarını belirterek, “Desteğimizi tip-1 diyabet tanısı almış sosyal yardım faydalanıcısı 0-22 yaş aralığındaki vatandaşlarımızı kapsayacak şekilde genişletiyoruz” dedi. Bakan Yanık ayrıca deprem bölgesinde destekten yararlanmak isteyen 0-22 yaş aralığındaki vatandaşlardan ihtiyaç sahipliği kriteri aranmayacağını bildirdi.

GLİKOZ ÖLÇÜM CİHAZI YARDIMI BAŞVURULARI SÜRÜYOR

Bakan Yanık, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki diyabet hastası çocukların yaşam kalitelerinin yükseltilmesi için bu yıl Glikoz Ölçüm Cihazı Yardımı’nı hayata geçirdiklerini belirtti. Hali hazırda sürdürülen destekten daha fazla vatandaşın yararlanabilmesini sağlayacaklarının altını çizen Bakan Yanık, “Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki tip-1 diyabet tanısı almış çocuklara yönelik Glikoz Ölçüm Cihazı Yardımı başvuruları sürüyor. Buna ek olarak tip-1 diyabet tanısı almış vatandaşlarımıza yönelik hayata geçirdiğimiz Glikoz Ölçüm Cihazı Yardımı’nda yeni bir düzenleme yaptık. Glikoz Ölçüm Cihazı Yardımımızı, tip-1 diyabet tanısı almış sosyal yardım faydalanıcısı 0-22 yaş aralığındaki vatandaşlarımızı kapsayacak şekilde desteğimizi genişletiyoruz” diye konuştu

DEPREM BÖLGESİNDE İHTİYAÇ SAHİPLİĞİ KRİTERİ ARANMAYACAK

Glikoz Ölçüm Cihazı Desteği’nde deprem bölgesinde vatandaşlara yönelik bir takım kolaylıklar da sağlayacaklarını bildiren Bakan Yanık şunları söyledi:
“Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için Bakanlığımızca alınan 987 adet kola takılan glikoz ölçüm sensörünü geçtiğimiz ay bölgeye ulaştırmıştık. Şimdi de tip-1 diyabet tanısı almış, deprem bölgesindeki afetten etkilenen 0-22 yaş arasındaki tüm afetzede vatandaşlarımızı ihtiyaç sahipliği kriterleri aranmadan programımızdan faydalandırıyoruz.”

DESTEKTEN YARARLANMAK İSTEYEN AİLELER BAŞVURU YAPABİLİRLER

Bakan Yanık, destekten yararlanmak isteyen sosyal yardım faydalanıcısı ailelerin ikamet ettiği ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na başvuruda bulunabileceğini hatırlattı.


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