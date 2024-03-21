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Bakan Yerlikaya ‘3 suç örgütü çökertildi’ diyerek duyurdu! 5 ilde ‘Mahzen-16’ operasyonları…

21.03.2024 08:20
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Suç örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Muğla ve İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen Mahzen-16 operasyonlarında 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya ‘3 suç örgütü çökertildi’ diyerek duyurdu! 5 ilde ‘Mahzen-16’ operasyonları…

İstanbul, Muğla ve İzmir merkezli 5 ilde jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-16” operasyonlarında; İstanbul’da Mahsun Özer’in (Ehli Keyif), Muğla’da Çetin Çağlayan’ın (Çetebeli), İzmir’de Harun Pehlivan’ın (Kardeşler) elebaşılığını yaptığı 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 63 şüpheli yakalandı.

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Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı:

“İstanbul, Muğla ve İzmir merkezli 5 ilde Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-16” operasyonlarında; İstanbul’da Mahsun Özer’in (Ehli Keyif),

Muğla’da Çetin Çağlayan’ın (Çetebeli), İzmir’de Harun Pehlivan’ın (Kardeşler) elebaşılığını yaptığı 3 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildi

Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 63 şüpheli yakalandı

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini, çeteleri tek tek çökertip adalete teslim edeceğiz”Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya mahzen operasyon
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