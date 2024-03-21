Bakan Yerlikaya ‘3 suç örgütü çökertildi’ diyerek duyurdu! 5 ilde ‘Mahzen-16’ operasyonları…

İstanbul, Muğla ve İzmir merkezli 5 ilde jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-16” operasyonlarında; İstanbul’da Mahsun Özer’in (Ehli Keyif), Muğla’da Çetin Çağlayan’ın (Çetebeli), İzmir’de Harun Pehlivan’ın (Kardeşler) elebaşılığını yaptığı 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 63 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı:

“İstanbul, Muğla ve İzmir merkezli 5 ilde Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-16” operasyonlarında; İstanbul’da Mahsun Özer’in (Ehli Keyif),

Muğla’da Çetin Çağlayan’ın (Çetebeli), İzmir’de Harun Pehlivan’ın (Kardeşler) elebaşılığını yaptığı 3 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildi

Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 63 şüpheli yakalandı

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini, çeteleri tek tek çökertip adalete teslim edeceğiz”Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

