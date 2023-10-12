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Bakan Yerlikaya 'Bu çok önemli' diyerek duyurdu! 'Yakalanacağını anlayan 120 bin kişi...'

12.10.2023 11:44 | Son Güncelleme:
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Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kırsalda ve şehirde operasyonlarda 309 terörist etkisiz hale getirildi. 38 mafya tipi çete çökertildi" dedi. Açıklamasının devamında Bakan Yerlikaya, "Bu çok önemli. Biz mücadelemizi artırdıkça düzensiz göçmenler ülkemizden ayrıldı. Yakalanacağını anlayan ikamet süresi biten 120 bin 531 yabancı ülkemizden ayrıldı" dedi.

Bakan Yerlikaya 'Bu çok önemli' diyerek duyurdu! 'Yakalanacağını anlayan 120 bin kişi...'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Terör, Uyuşturucuyla Mücadele, Siber Suçlar, Organize Suçlar ve Kaçakçılık, Asayiş, AFAD ile Göçmen Kaçakçılığı” gündem maddelerini değerlendirerek son 120 günlük verileri paylaştı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasından satır başları:

"BU MÜCADELEYİ AÇIK VE NET ŞEKİLDE YANSITIYORUZ"

Başta terör, organize suçlar, uyuşturucu ve asayiş olmak üzere operasyonlarımızı ülkemizin dört bir yanında sürdürüyoruz. Milletimizin duası ile, ekiplerimizin gayreti ile suç ve suçlularla mücadelemize devam ediyoruz. Operasyon görüntülerini izlediğimizde bile güvenlik güçlerimizin nasıl azimle görevlerini yerine getirdiğine şahit oluyorsunuz. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Görüntüleri sosyal medya hesaplarından anbean paylaşıyorum. Bu mücadeleyi açık ve net şekilde yansıtıyoruz. Bölücü örgüt 1 Ekim'de bakanlığımızın önünde terör eylemi girişiminde bulundu. Kahraman polislerimizin karşılığı ile 2 teröristlerin ölümü ile son buldu.

"HAİNLER YAPTIKLARININ BEDELİNİ ÖDEYECEK"

1 Ekim saldırı girişimi örgütün can çekişmesidir. İçinde bulundukları çaresizlik terörün çirkin yüzünü gösterdi. Hemen arkasından başlattığımız kahramanlar operasyonu ile mücadelemizin amansız devam ettiğini gösterdik. PKK YPG'ye ait altyapı üst yapı enerji tesisleri hava unsurlarımızca bombalandı. Hainler yaptıklarının bedelini ödeyecek

"TERÖR, HÜKÜMETLERİMİZ DÖNEMİNDE BİTME NOKTASINA GELDİ"

AK Parti göreve geldiğinde terör gündemi vardı. 40 yıldır sorunlarımızın ilk sıralarında yer alan PKK kaynaklı terör, hükümetlerimiz döneminde bitme noktasına geldi. Türkiye'nin terörle mücadelesinin esası terörü gündemimizden çıkarmaktır. Bir daha terör nedeniyle kapalı yaylamız, tek bir kulübemiz dahi olmayacak.

309 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Son 120 günde örgütlere yönelik İHA-SİHA'larımız 21 bin 459 saat uçuş gerçekleştirdik. PKK-KCK'ya yönelik 54 bin 598'i kırsalda olmak 65 bin 730 operasyon yapıldı. Kırsalda ve şehirde operasyonlarda 309 terörist etkisiz hale getirildi. 403 şüpheli tutuklandı.

FETÖ'ye yönelik bin 786 operasyon yapıldı, 536 şüpheli tutuklandı. DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 61 terörist etkisiz hale getirildi, 161 terörist tutuklandı.

DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 61 terörist etkisiz hale geitrildi, 161 terörist tutuklandı.

83 ŞEHİDİN KANI YERDE KALMADI

Etkisiz hale getirilen hainlerin 25'i terör örgütlerinin sözde üst düzey yöneticisiydi. Kırmızı kategorideki 2 terörist başta Beşiktaş stat, saldırısı olmak üzere Diyarbakır ve Şırnak'ta 83 canın şehit edilmesi eyleminde talimat veren hainlerdi. 57'si bombalı olmak üzere 68 eylem önlendi.

"ÇETELERİN ÇETELESİNİ TUTUYORUZ"

Hedeflerimizden biri de ülkemizi organize suç örgütlerinden temizlemek. Kararlılığımızı gösterenlerden biri de sürekli gerçekleştirdiğimiz operasyonlardır. Çetelerin çetelesini tutuyoruz. Organize suç örgütlerinden çetelere kardar kafes operasyonları düzenliyoruz ve devam edeceğiz.

120 günde 378 operasyonda 2 bin 874 şüpheli gözaltına alındı 702'si tutuklandı. 38 mafya tipi çete çökertildi.

Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 3 milyon 274 bin. İkamet izinli yabancı sayısı 1 milyon 150 bin. 281.177 uluslararası koruma altındaki yabancı bulunuyor. 2 bin 937 operasyonda 3975 göçmen kaçakçısı yakalandı bin 225'i tutuklandı. 112 bin 404 düzensiz göçmen yakalandı. Bunlardan 48 bin 339'u ülkelerine gönderildi.

120 BİN KİŞİ ÜLKEDEN AYRILDI

Bu çok önemli. Biz mücadelemizi artırdıkça düzensiz göçmenler ülkemizden ayrıldı. İstanbul'da 304 operasyon yapıldı. Yakalanacağını anlayan ikamet süresi biten 120 bin 531 yabancı ülkemizden ayrıldı.


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İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya

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