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Bakan Yerlikaya Alman mevkidaşı Nancy Faeser ile görüştü

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
27.06.2024 15:55
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Almanya Federal İçişleri ve Yurt Bakanı Nancy Faeser ile bir araya geldi. Bakan Yerlikaya, heyetler arasında gerçekleşen görüşmede; iki bakanlığın sorumlulukları çerçevesinde iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunulduğunu ifade etti.

Bakan Yerlikaya Alman mevkidaşı Nancy Faeser ile görüştü

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Almanya Federal İçişleri ve Yurt Bakanı Nancy Faeser bugün Berlin’de görüştüğünü ifade etti.

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ORTAK BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Görüşme sonrası Türkiye Almanya ortak basın açıklaması yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya ve Almanya Federal İçişleri ve Yurt Bakanı Sayın Nancy Faeser bugün Berlin’de bir araya geldi.

Heyetler arasında gerçekleşen görüşmede; iki bakanlığın sorumlulukları çerçevesinde iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunulmuştur.

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TERÖRLE MÜCADELEDE İŞBİRLİĞİ

Terörle mücadelede işbirliğinin yanı sıra organize suç ve güvenlik alanında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik imkânlar ele alınmıştır. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelede işbirliği konusunda da fikir alışverişinde bulunulmuştur.

Almanya’da yürürlüğe giren yeni Vatandaşlık Yasası’nın sağladığı imkanlar ve başvuru süreçlerine ilişkin konular da değerlendirilmiştir.

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Türk vatandaşlarının Almanya vizesi alma sürecine ilişkin durumlarının nasıl iyileştirilebileceği konusunda görüş teatisinde bulunulmuştur.

Son olarak, iki bakanlığın çalışma düzeyinde işbirliği ve iletişimin daha da güçlendirilmesi konuları ele alınmıştır."


Express


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Ali Yerlikaya
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