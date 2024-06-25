Bakan Yerlikaya: Bayram tatilinde bin 456 düzensiz göçmen yakalandı

Düzensiz göçle mücadele devam ediyor. Bakan Yerlikaya son gelişmeyi duyurdu.
Sosyal medyadan açıklama yapan Yerlikaya, "Düzensiz göçle mücadelemiz Kurban Bayram tatili boyunca da kesintisiz devam etti. Düzensiz göçmenlere yönelik, mobil göç noktası araçlarıyla gerçekleştirilen “Kalkan-24” denetimlerinde bin 456 düzensiz göçmen yakalandı" ifadelerine yer verdi.
Düzensiz göçle mücadelemiz Kurban Bayram tatili boyunca da kesintisiz devam etti. Düzensiz göçmenlere yönelik, Mobil Göç Noktası Araçlarıyla gerçekleştirilen “KALKAN-24” denetimlerinde 1️⃣.4️⃣5️⃣6️⃣ düzensiz göçmen yakalandı❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 25, 2024
️İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün… pic.twitter.com/ZHzpu3yKhy