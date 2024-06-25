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  4. Bakan Yerlikaya: Bayram tatilinde bin 456 düzensiz göçmen yakalandı

Bakan Yerlikaya: Bayram tatilinde bin 456 düzensiz göçmen yakalandı

25.06.2024 08:08
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kalkan-24 denetimlerinde bin 456 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya: Bayram tatilinde bin 456 düzensiz göçmen yakalandı

Düzensiz göçle mücadele devam ediyor. Bakan Yerlikaya son gelişmeyi duyurdu.

Sosyal medyadan açıklama yapan Yerlikaya, "Düzensiz göçle mücadelemiz Kurban Bayram tatili boyunca da kesintisiz devam etti. Düzensiz göçmenlere yönelik, mobil göç noktası araçlarıyla gerçekleştirilen “Kalkan-24” denetimlerinde bin 456 düzensiz göçmen yakalandı" ifadelerine yer verdi.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


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