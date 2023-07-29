HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Yerlikaya bu görüntülerle duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Yerlikaya bu görüntülerle duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

29.07.2023 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terör örgütü PKK’ya karşı yürütülen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı son dakika açıklamasında Şırnak’ta 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak" diyen Yerlikaya, operasyonun devam ettiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. 5 terörist etkisiz hale getirildi. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışmaları ve J-SİHA’ların hava keşif desteği sonucunda Şırnak Uludere’de bir grup teröristin barındığı belirlendi ve derhal operasyon başlatıldı.

HABER.00_00_03_06.Still046

Van Jandarma Asayiş Kolordu ve Şırnak Jandarma Bölge Komutanlıklarımızın emir komutasında, Şırnak İl Jandarma ile Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlıklarımız tarafından; Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları ve J-SİHA’ların ateş desteğinde, Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz operasyonu düzenlendi.

HABER.00_00_18_23.Still048

Jandarma Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Jandarma Komando Timlerinin katıldığı operasyonda 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

HABER.00_00_19_01.Still049

Operasyon devam ediyor.

Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmayan Jandarmamızı tebrik ediyorum.

Terör sona erene kadar mücadelemiz aralıksız devam edecek."

HABER.00_00_30_59.Still052


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Emeklilerin sabrı kalmadı' deyip acilen adım atılmasını istedi! Fatih Erbakan'dan ses getirecek seyyanen zam çıkışı'Emeklilerin sabrı kalmadı' deyip acilen adım atılmasını istedi! Fatih Erbakan'dan ses getirecek seyyanen zam çıkışı
Yine taksici dehşeti! Kamerayı görünce...Yine taksici dehşeti! Kamerayı görünce...
Eşine attığı cinsel içerikli mesajlar başını yaktı!Eşine attığı cinsel içerikli mesajlar başını yaktı!
Anahtar Kelimeler:
pkk Ali Yerlikaya terörist

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Günlerdir kayıptı! Milyoner fenomenin korkunç ölümü...

Günlerdir kayıptı! Milyoner fenomenin korkunç ölümü...

Hem rahat hissedin hem tarz görünün! Adidas ayakkabıda fırsat

Hem rahat hissedin hem tarz görünün! Adidas ayakkabıda fırsat

Bir anda sudan fırlayıp tekneye çıktı

Bir anda sudan fırlayıp tekneye çıktı

Kremlin’i sarsan aşk iddiası! Aldattı mı?

Kremlin’i sarsan aşk iddiası! Aldattı mı?

Sağlık ve lezzet dolu yemeklerin sırrı onda! Ödüllü airfryerda indirim

Sağlık ve lezzet dolu yemeklerin sırrı onda! Ödüllü airfryerda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.