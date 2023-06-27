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Bakan Yerlikaya'dan Diyarbakır Annelerine ziyaret! 'Terörün başını ezeceğiz'

27.06.2023 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Annelerimizle beraber Diyarbakır’ımızda gönlümüzden tüm gönüllere kelimeler dökülüyor. Biz terörü bitirinceye kadar mücadelemizi canla başla sürdüreceğiz. Çünkü bizim 85 milyona terörün bitirilmesi noktasında verilmiş sözümüz var” dedi.

Bakan Yerlikaya'dan Diyarbakır Annelerine ziyaret! 'Terörün başını ezeceğiz'

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır’a gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, valilikte şeref defterini imzaladıktan sonra HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 394’üncü gününde kararlılıkla devam ederken, aileler ellerindeki Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafıyla Bakan Yerlikaya’yı karşıladı. Bakan Yerlikaya ise, ellerinde fotoğraflarıyla bekleyen ailelere karanfil verdi, daha sonra tek tek ailelerle çadır içerisinde görüştü.

Burada açıklamalarda bulunan Yerlikaya, evlat nöbetindeki ailelerin yaptığı eylemin önemine vurgu yaptı.

“TERÖRÜN BAŞINI EZECEĞİZ”

Hacire Akar’ın 3 Eylül 2019 tarihinde evladı için başlattığı oturma eyleminin bir öncülük niteliğinde olduğunu dile getiren Bakan Yerlikaya, “Hacire Akar annemizin bundan tam bin 394 gün önce oğluna kavuşabilmek amacıyla evlat nöbetinin sürecini başlatmıştı. 3 Eylül 2019’dan beri Hacire Akar annemiz öyle bir öncülük yaptı ki 43 vilayetten 360 annemiz onun çağrısıyla anne şefkati ve anne sabrıyla buraya geldiler. Dile kolay, 4 yıldan beri anneler evlatlarını çağırmak noktasında buradalar. Bu çağrıya 42 evlat cevap verdi ve annelerine kavuştular. Annelerin çağrısı sadece burada değil, tüm yurtta ve dünyada çok büyük bir ses getirdi, adeta çığlık oldu" dedi.

‘Evladımızı istiyoruz’ sözü kulaktan kulağa, gönülden gönle çağladığını belirten Yerlikaya, "Annelerimizle beraber Diyarbakır’ımızda gönlümüzden tüm gönüllere kelimeler dökülüyor. Biz, terörü bitirinceye kadar mücadelemizi canla başla sürdüreceğiz. Çünkü bizim 85 milyona terörün bitirilmesi noktasında verilmiş sözümüz var. Biz, annelerin yüreği yanmasın diye aziz milletimizden aldığımız güçle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kahraman ordumuz, jandarmamız, polisimiz, devletin bütün kurum ve kuruluşlarıyla beraber göreceksiniz, terörün başını ezeceğiz” diye konuştu.

Daima Diyarbakır annelerinin yanlarında olduğunu aktaran Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

“Duaların kabul olduğu Arife gününde, Diyanet İşleri Başkanımızın Hac’da yaptığı duaların yüzü suyu hürmetine biz birlik ve beraberliğimizin önündeki engel olan, bozguncu dil olan terörü lanetliyoruz, ve onun bitmesi için dua ediyoruz. Bir olmak, diri olmak, iri olmak ve kardeşlik noktasında biz sizleri hep yanımızda gördük. Sizlerle beraber Allah’ın izniyle yürümeye ve koşmaya devam edeceğiz. Daima annelerin yanında olacağız.”

(İHA)

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Ali Yerlikaya Diyarbakır anneleri

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