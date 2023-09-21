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Bakan Yerlikaya duyurdu! 135 kişi yakalandı

21.09.2023 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 135 kişinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada "Operasyonda 21,5 kilo Metamfetamin ve 1,2 kilo bonzai maddesi ile muhtelif miktarda uyuşturucu 19 silah ele geçirildi" dedi.

Bakan Yerlikaya duyurdu! 135 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 135 zehir taciri ile çok sayıda uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini ifade etti.

Yerlikaya paylaşımında şunları ifade etti:

"Bursa İl Emniyet Müdürlüğümüzün Mustafakemalpaşa ilçesi ile Balıkesir'de eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği operasyonda, 135 zehir taciri ile çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 140 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi ile Balıkesir'de yapılan eş zamanlı operasyona 2023 personel, 13 narkotik dedektör köpeği, 3 İHA, 1 helikopter ile özel harekât ve çevik kuvvet unsurlarımız katıldı.

Operasyon kapsamında 135 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 21,5 kilo Metamfetamin ve 1,2 kilo bonzai maddesi ile muhtelif miktarda uyuşturucu 19 silah ele geçirildi.

Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerinin her an enselerindeyiz. Nerede olurlarsa olsunlar inlerine girip onlara hayatı dar etmeye kararlıyız."

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Ali Yerlikaya uyuşturucu

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