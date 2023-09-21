Bakan Yerlikaya duyurdu! 135 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 135 zehir taciri ile çok sayıda uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini ifade etti.

Yerlikaya paylaşımında şunları ifade etti:

"Bursa İl Emniyet Müdürlüğümüzün Mustafakemalpaşa ilçesi ile Balıkesir'de eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği operasyonda, 135 zehir taciri ile çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 140 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi ile Balıkesir'de yapılan eş zamanlı operasyona 2023 personel, 13 narkotik dedektör köpeği, 3 İHA, 1 helikopter ile özel harekât ve çevik kuvvet unsurlarımız katıldı.

Operasyon kapsamında 135 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 21,5 kilo Metamfetamin ve 1,2 kilo bonzai maddesi ile muhtelif miktarda uyuşturucu 19 silah ele geçirildi.

Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerinin her an enselerindeyiz. Nerede olurlarsa olsunlar inlerine girip onlara hayatı dar etmeye kararlıyız."

BURSA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇESİ İLE BALIKESİR'DE EŞ ZAMANLI OLARAK GERÇEKLEŞTİRDİĞİ OPERASYONDA, 1⃣3⃣5⃣ ZEHİR TACİRİ İLE ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ❗️#Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 140 şahsın… pic.twitter.com/lzvUnoR6Px — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 21, 2023

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