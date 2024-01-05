Bakan Yerlikaya duyurdu: 2 suç örgütü daha çökertildi! Elebaşları yakalandı

İki çete daha çökertildi. Haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen ’Kafes-29’ operasyonlarında elebaşılığını Volkan Reçber ve Emrah Sever’in yaptığı 2 bölgesel organize suç örgütü çökertildi, 61 şüpheli şahıs yakalandı." ifadeleriyle duyurdu.

Sosyal medyadan açıklama yapan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı;

İstanbul merkezli 7 İlde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-29” operasyonlarında elebaşılığını Volkan Reçber ve Emrah Sever’in yaptığı 2 bölgesel organize suç örgütü çökertildi.

61 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlar devam ediyor.

Milletimizin huzurunu bozanların huzurunu bozmaya devam edeceğiz. Organize suç örgütü üyelerini tek tek yakalayıp adalete eeslim etmeye kararlıyız. Hepsi kafese girecek...

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüklerince gerçekleştirilen “Kafes-29” Operasyonlarında elebaşılığını yurt dışında olan ve Kırmızı Bültenle aranan Volkan Reçber ile halen cezaevinde olan Arap Emrah lakaplı Emrah Sever’in yaptığı, birbirleriyle husumetli 2 ayrı bölgesel suç örgütünün;

İstanbul’da 4 ayrı cinayet gerçekleştirdikleri,

İstanbul’da gerçekleştirdikleri silahlı çatışmalardan dolayı 1 kız çocuğunun

ölümüne ve çok sayıda iş yerinde maddi hasar oluşmasına neden oldukları,

ölümüne ve çok sayıda iş yerinde maddi hasar oluşmasına neden oldukları, Eyüpsultan’da görevli polis memurlarıyla çatışmaya girdikleri,

Anlaşmazlık yaşadıkları şahıslara yönelik tehdit ve silahlı saldırı eylemleri gerçekleştirdikleri,

Korkutma ve haraç almak amaçlı çok sayıda iş yerinin ve ikametin kurşunlanması olayını gerçekleştirdikleri ,

Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları,

Çok sayıda ruhsatsız silah yakalattıkları ve

Yabancıların paralarını yağmaladıkları tespit edildi.

İstanbul merkezli 7 ilde “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” ve örgüt faaliyetleri kapsamında yukarıdaki suçları işleyerek kamu güvenliği ve barışını tehdit eden şahıslara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda;

28 tabanca

6 AK-47 kalaşnikof

1 Utaş uzun namlulu otomatik sila 1 Çelik yelek ele geçirildi

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle

Halkımızın Huzurunu Bozan Suç Odaklarıyla Mücadelemiz Kararlılıkla Devam Edecek!

İstanbul Merkezli 7️⃣ İlde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-29” Operasyonlarında Elebaşılığını Volkan REÇBER ve Emrah SEVER’in yaptığı 2️⃣ Bölgesel Organize Suç Örgütü Çökertildi❗️



6️⃣1️⃣ Şüpheli Şahıs Yakalandı. Operasyonlar Devam Ediyor❗️



Milletimizin Huzurunu Bozanların… pic.twitter.com/ZR3RdP8ZwL — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 5, 2024







