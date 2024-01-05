Bakan Yerlikaya duyurdu: 2 suç örgütü daha çökertildi! Elebaşları yakalandı

İki çete daha çökertildi. Haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen ’Kafes-29’ operasyonlarında elebaşılığını Volkan Reçber ve Emrah Sever’in yaptığı 2 bölgesel organize suç örgütü çökertildi, 61 şüpheli şahıs yakalandı." ifadeleriyle duyurdu.
Sosyal medyadan açıklama yapan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı;
İstanbul merkezli 7 İlde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-29” operasyonlarında elebaşılığını Volkan Reçber ve Emrah Sever’in yaptığı 2 bölgesel organize suç örgütü çökertildi.
61 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlar devam ediyor.
Milletimizin huzurunu bozanların huzurunu bozmaya devam edeceğiz. Organize suç örgütü üyelerini tek tek yakalayıp adalete eeslim etmeye kararlıyız. Hepsi kafese girecek...
Yabancıların paralarını yağmaladıkları tespit edildi.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle
Halkımızın Huzurunu Bozan Suç Odaklarıyla Mücadelemiz Kararlılıkla Devam Edecek!
İstanbul Merkezli 7️⃣ İlde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-29” Operasyonlarında Elebaşılığını Volkan REÇBER ve Emrah SEVER’in yaptığı 2️⃣ Bölgesel Organize Suç Örgütü Çökertildi❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 5, 2024
6️⃣1️⃣ Şüpheli Şahıs Yakalandı. Operasyonlar Devam Ediyor❗️
Milletimizin Huzurunu Bozanların… pic.twitter.com/ZR3RdP8ZwL