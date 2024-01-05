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Bakan Yerlikaya duyurdu: 2 suç örgütü daha çökertildi! Elebaşları yakalandı

05.01.2024 08:29 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, elebaşılığını Volkan Reçber ve Emrah Sever’in yaptığı 2 bölgesel organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlar sonucunda toplam 61 şüpheli gözaltına alındı. Bakan Yerlikaya operasyonların devam edeceğini vurguladı.

Bakan Yerlikaya duyurdu: 2 suç örgütü daha çökertildi! Elebaşları yakalandı

İki çete daha çökertildi. Haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen ’Kafes-29’ operasyonlarında elebaşılığını Volkan Reçber ve Emrah Sever’in yaptığı 2 bölgesel organize suç örgütü çökertildi, 61 şüpheli şahıs yakalandı." ifadeleriyle duyurdu.

Sosyal medyadan açıklama yapan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı;

İstanbul merkezli 7 İlde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-29” operasyonlarında elebaşılığını Volkan Reçber ve Emrah Sever’in yaptığı 2 bölgesel organize suç örgütü çökertildi.

61 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlar devam ediyor.

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Milletimizin huzurunu bozanların huzurunu bozmaya devam edeceğiz. Organize suç örgütü üyelerini tek tek yakalayıp adalete eeslim etmeye kararlıyız. Hepsi kafese girecek...

  • Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüklerince gerçekleştirilen “Kafes-29” Operasyonlarında elebaşılığını yurt dışında olan ve Kırmızı Bültenle aranan Volkan Reçber ile halen cezaevinde olan Arap Emrah lakaplı Emrah Sever’in yaptığı, birbirleriyle husumetli 2 ayrı bölgesel suç örgütünün;
  • İstanbul’da 4 ayrı cinayet gerçekleştirdikleri,
  • İstanbul’da gerçekleştirdikleri silahlı çatışmalardan dolayı 1 kız çocuğunun
    ölümüne ve çok sayıda iş yerinde maddi hasar oluşmasına neden oldukları,
  • Eyüpsultan’da görevli polis memurlarıyla çatışmaya girdikleri,
  • Anlaşmazlık yaşadıkları şahıslara yönelik tehdit ve silahlı saldırı eylemleri gerçekleştirdikleri,
  • Korkutma ve haraç almak amaçlı çok sayıda iş yerinin ve ikametin kurşunlanması olayını gerçekleştirdikleri ,
  • Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları,
  • Çok sayıda ruhsatsız silah yakalattıkları ve

  • Yabancıların paralarını yağmaladıkları tespit edildi.

  • İstanbul merkezli 7 ilde “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” ve örgüt faaliyetleri kapsamında yukarıdaki suçları işleyerek kamu güvenliği ve barışını tehdit eden şahıslara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda;
  • 28 tabanca
  • 6 AK-47 kalaşnikof
  • 1 Utaş uzun namlulu otomatik sila 1 Çelik yelek ele geçirildi

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle

Halkımızın Huzurunu Bozan Suç Odaklarıyla Mücadelemiz Kararlılıkla Devam Edecek!


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