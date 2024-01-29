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Bakan Yerlikaya duyurdu! 20 ilde operasyon, 64 kişiye gözaltı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Haber / İçerik Editörü
29.01.2024 18:27 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde internet üzerinden sanal ortamda 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçuna yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'SİBERGÖZ-20' operasyonlarında 64 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya duyurdu! 20 ilde operasyon, 64 kişiye gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yeni bir operasyonun detaylarını paylaştı. 20 ilde düzenlenen 'Sibergöz' operasyonları kapsamında 64 kişi gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya şunları ifade etti:

"20 ilde internet üzerinden sanal ortamda 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçuna yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'SİBERGÖZ-20' operasyonlarında 64 şüpheli yakalandı.

Sanal devriyelerimiz nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerinde. Onlara göz açtırmayacaklar.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Erzurum Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Erzurum merkezli İstanbul, Mersin, Adana, Gaziantep, Kırşehir, Sinop, Adıyaman, Tekirdağ, Bursa, Şanlıurfa, Aydın, Diyarbakır, Eskişehir, Hakkari, İzmir, Karabük, Samsun, Kocaeli ve Antalya’da eş zamanlı olarak “SİBERGÖZ-20” operasyonları düzenlendi.

64 şüphelinin; araç Kiralama ve Sigorta firmalarının isimlerini kullanarak oluşturdukları 'Oltalama (Phishing) siteleri üzerinden iletişime geçtikleri vatandaşlardan kiralama bedeli, sigorta bedeli ve kaparo ücreti' adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar, çok miktarda döviz, Türk Lirası ve altın ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle. Siber suçlarla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."


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Ali Yerlikaya operasyon
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