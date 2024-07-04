Bakan Yerlikaya duyurdu! 29 ilde FETÖ operasyonu: 108 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "FETÖ'ye yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor" dedi. Bakan Yerlikaya açıklamasının devamında Kıskaç-20 operasyonları kapsamında 108 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:



"29 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-20” operasyonlarında 108 şüpheli yakalandı.

FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Ankara, Adıyaman, Antalya, Aksaray, Aydın, Bolu, Bursa, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kahramanmaraş, Kırşehir, Malatya, Mersin, Muş, Sakarya, Sinop, Siirt, Şırnak, Tokat ve Uşak'ta FETÖ’ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-20” operasyonlarında şüphelilerin;

Örgütün sözde “Emniyet Mahrem Yapılanması, Askeri Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları,

Örgütün “Gaybubet Evi” olarak adlandırdığı Hücre Evlerinde saklandıkları ve ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları,

İfade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

Operasyonlar sonucu:

Çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile

Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

FETÖ'YE YÖNELİK OPERASYONLARIMIZ KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR❗

2️⃣9️⃣ ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-20” operasyonlarında 1️⃣0️⃣8️⃣ şüpheli yakalandı❗️



FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle… pic.twitter.com/v3suU1AiV3 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 4, 2024







