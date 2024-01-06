HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Yerlikaya duyurdu: 364 sokak satıcısı yakalandı, 46 ilde Narkogüç-42 Operasyonu!

Bakan Yerlikaya duyurdu: 364 sokak satıcısı yakalandı, 46 ilde Narkogüç-42 Operasyonu!

06.01.2024 08:54 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 46 ilde düzenlenen Narkogüç-42 Operasyonu'nda 1 ton 340 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonlarda 364 sokak satıcısı yakalandı.

"Uyuşturucu Madde İmalatçılarına" ve "Bunların Satışını Yapanlar" ile "Sokak Satıcılarına" yönelik 46 İlde düzenlenen “NARKOGÜÇ-42” Operasyonlarında;1 Ton 340 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. 364 Zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Aziz Milletimizin Bilmesini isterim ki; Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar!

  • Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca;

332 ekip,
1.375 personel
1 hava aracı ve

19 narkotik dedektör köpeğinin katılımı ile Malatya, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Sakarya, Kars, Adana, İzmir, Batman, Kırklareli, Diyarbakır, Mersin, Antalya, Bursa, İstanbul, Edirne, Karaman, Tokat, Elazığ, Amasya, Osmaniye, Kocaeli, Konya, Samsun, Aydın, Tekirdağ, Çorum, Kırşehir, Balıkesir, Isparta, Hatay, Kayseri, Eskişehir, Kütahya, Sivas, Siirt, Muğla, Aksaray, Kahramanmaraş, Çanakkale, Manisa, Adıyaman, Kastamonu, Erzurum, Düzce ve Yalova olmak üzere 46 ilde gerçekleştirilen "NARKOGÜÇ-42” Operasyonlarında bazı İllerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları ve yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;

2

***İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

  • 395 kg 700 gr metamfetamin,
  • 56 kg 350 gr kokain,
  • 102.360 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
  • 6’sı Yabancı Uyruklu toplam 10 Zehir Taciri yakalandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

  • 10.906 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
  • 1 Zehir Taciri yakalandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

-118 kg skunk ele geçirildi.

  • 1 Zehir Taciri yakalandı.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

  • 116 kg esrar ele geçirildi.
  • 2 Zehir Taciri yakalandı.

***Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

  • 300 gr eroin,
  • Muhtelif miktarda metamfetamin ve esrar ele geçirildi.
  • 3 Zehir Taciri yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

  • Büyük miktarda sentetik ecza ele getirildi.
  • 40 Zehir Taciri yakalandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

-1.5 kg sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

  • 1 Zehir Taciri yakalandı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

  • 2 kg esrar ele geçirildi.
  • 1 Zehir Taciri yakalandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

  • 138 kg skunk ele geçirildi.
  • 1 Zehir Taciri yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

  • 542 gr eroin,
  • 75 gr metamfetamin,
  • Muhtelif miktarda afyon ve sentetik ecza ele geçirildi.

  • 1 Zehir Taciri yakalandı.

  • Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

  • Muhtelif miktarda metamfetamin, skunk ve kubar esrar ele geçirildi.

  • 107 Zehir Taciri yakalandı.

  • Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

  • 507 kg esrar ele geçirildi.

Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek!

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında ölümden döndü! Cansu Canan Özgen’i heimlich manevrası kurtardıCanlı yayında ölümden döndü! Cansu Canan Özgen’i heimlich manevrası kurtardı
Erdoğan imzaladı! Dikkat çeken atamaErdoğan imzaladı! Dikkat çeken atama
Bolu'da korkutan depremBolu'da korkutan deprem
Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya uyuşturucu operasyon
En Çok Okunan Haberler
Seyyanen zam ile yeni emekli maaşınız ne kadar olur?

Seyyanen zam ile yeni emekli maaşınız ne kadar olur?

AK Parti’de adaylar ‘kesinleşti’ iddiası! İşte İstanbul dahil 8 ildeki adayların isimleri...

AK Parti’de adaylar ‘kesinleşti’ iddiası! İşte İstanbul dahil 8 ildeki adayların isimleri...

Yüzde 50'leri aşmıştı: Mevduat faizleriyle ilgili önemli gelişme

Yüzde 50'leri aşmıştı: Mevduat faizleriyle ilgili önemli gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı! Tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı! Tarih verdi

Beklenen oldu: Çatışma başladı!

Beklenen oldu: Çatışma başladı!

Fatih Altaylı ifade verdi! Celal Şengör de yanında

Fatih Altaylı ifade verdi! Celal Şengör de yanında

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.