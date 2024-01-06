Bakan Yerlikaya duyurdu: 364 sokak satıcısı yakalandı, 46 ilde Narkogüç-42 Operasyonu!

"Uyuşturucu Madde İmalatçılarına" ve "Bunların Satışını Yapanlar" ile "Sokak Satıcılarına" yönelik 46 İlde düzenlenen “NARKOGÜÇ-42” Operasyonlarında;1 Ton 340 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. 364 Zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Aziz Milletimizin Bilmesini isterim ki; Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar!
332 ekip,
1.375 personel
1 hava aracı ve
19 narkotik dedektör köpeğinin katılımı ile Malatya, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Sakarya, Kars, Adana, İzmir, Batman, Kırklareli, Diyarbakır, Mersin, Antalya, Bursa, İstanbul, Edirne, Karaman, Tokat, Elazığ, Amasya, Osmaniye, Kocaeli, Konya, Samsun, Aydın, Tekirdağ, Çorum, Kırşehir, Balıkesir, Isparta, Hatay, Kayseri, Eskişehir, Kütahya, Sivas, Siirt, Muğla, Aksaray, Kahramanmaraş, Çanakkale, Manisa, Adıyaman, Kastamonu, Erzurum, Düzce ve Yalova olmak üzere 46 ilde gerçekleştirilen "NARKOGÜÇ-42” Operasyonlarında bazı İllerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları ve yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;
***İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
-118 kg skunk ele geçirildi.
Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
***Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
-1.5 kg sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Düzce İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
1 Zehir Taciri yakalandı.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
107 Zehir Taciri yakalandı.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.
Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek!