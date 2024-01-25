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Bakan Yerlikaya duyurdu: 9 ilde DAEŞ operasyonu, 28 şüpheli yakalandı

25.01.2024 08:20 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı son dakika açıklamasında, 9 ilde DAEŞ terör örgütüne karşı gerçekleştirilen operasyonlarda 28 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya duyurdu: 9 ilde DAEŞ operasyonu, 28 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kahramanlar-46 operasyonu hakkında bilgi verdi. Yerlikaya, 9 ilde DAEŞ terör örgütüne karşı düzenlenen operasyonda 28 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

9 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KAHRAMANLAR-46” operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı!

Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz!

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerimizce Sakarya, Denizli, Ankara, Adana, Düzce, Bursa, Gaziantep, İstanbul ve Yalova’da düzenlenen “KAHRAMANLAR-46” Operasyonları kapsamında;

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  • Sakarya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şahıs yakalandı.

  • Denizli’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı.

  • Ankara'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şahıs yakalandı.

  • Adana’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şahıs yakalandı.

  • Düzce’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı.

  • Bursa'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şahıs yakalandı.

  • Gaziantep'te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı.

  • İstanbul’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 7 şahıs yakalandı.

  • Yalova’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı.

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Operasyonlarda yapılan aramalarda çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.

Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilince kadar kararlılıkla devam edecek!
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Ali Yerlikaya operasyon
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