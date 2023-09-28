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Bakan Yerlikaya duyurdu: FETÖ üyesi albay Şaban Demiraslan düzenlenen operasyonla yakalandı

28.09.2023 12:39 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz hain darbe girişiminde “Topçu ve Füze Okul Komutanlığında” görev yapan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan FETÖ üyesi albay Şaban Demiraslan'ın Aksaray’da düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya duyurdu: FETÖ üyesi albay Şaban Demiraslan düzenlenen operasyonla yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz hain darbe girişiminde “Topçu ve Füze Okul Komutanlığında” görev yapan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan FETÖ üyesi albay Şaban Demiraslan'ın Aksaray’da düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandığını açıkladı.

İşte Bakan Yerlikaya'nın konuyla ilgili yaptığı paylaşım:

"15 Temmuz hain darbe girişiminde “Topçu ve Füze Okul Komutanlığında” görev yapan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan FETÖ üyesi albay Şaban Demiraslan Aksaray’da düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandı.

Polatlı 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında 15 Temmuz hain darbe girişimindeki eylemlere ilişkin 328 sanığın yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırılan FETÖ’cü Albay Şaban Demiraslan yakalanarak adalete teslim edildi.

Operasyonu düzenleyen Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığımızı ve Aksaray İl Jandarma Komutanlığımızı tebrik ediyorum

1 Haziran-26 Eylül tarihleri arasında FETÖ’ye yönelik 1.683 operasyon yapıldı.

2.500 şahıs gözaltına alındı.
510’u tutuklandı.

Masum vatandaşlarımızın üzerine ateş açmaktan geri durmayan hain fetöcülerin inlerine giriyor, her birini tek tek yakalayıp adalete teslim ediyoruz

Terör örgütleriyle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek"


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Ali Yerlikaya

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