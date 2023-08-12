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Bakan Yerlikaya duyurdu! Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 1'i turuncu kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildi

12.08.2023 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bitlis'te düzenlenen operasyonda 1'i turuncu kategoride 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medyadan operasyonun görüntülerini de paylaştı.

Bakan Yerlikaya duyurdu! Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 1'i turuncu kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bitlis'te terör örgütü PKK mensubu teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 1'i turuncu kategoride 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya ayrıca operasyonun görüntülerini de paylaştı.

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. 1'i turuncu kategoride bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerden biri Bakanlığımız Terör Arananlar listesinde Turuncu kategoride yer alan Agit kod adlı Veysi Aydemir.

Hain teröristlerin geçmişteki faaliyetlerine yönelik yapılan inceleme sonucunda; Bitlis’te 2015-2021 yılları arasında, 11 güvenlik görevlimizin şehit edildiği ve 19 güvenlik görevlimizin yaralandığı 5 eyleme katıldıkları tespit edildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbarat çalışması sonucunda; #Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ile Bitlis İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, Atak Taarruz Helikopterleri ve J-SİHA desteğinde, Bitlis #Söğütlü kırsalında, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu Timlerinin katılımı ile gerçekleştirilen Şehit Güvenlik Korucusu Mehmet YILGIN operasyonu kapsamında 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi; terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yapan 8 şahıs gözaltına alındı.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum.

Operasyonu gerçekleştiren kahraman Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin.

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz aralıksız devam edecek."


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