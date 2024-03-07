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  4. Bakan Yerlikaya ‘gereği yapıldı’ diyerek duyurdu! İstanbul’da tepki çeken görüntüler…

Bakan Yerlikaya ‘gereği yapıldı’ diyerek duyurdu! İstanbul’da tepki çeken görüntüler…

Taner Şahin Taner Şahin Mynet Haber Müdürü
07.03.2024 07:36
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da havaya ateş açan iki şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Havaya ateş açarak, araç içinden hedef gözetmeksizin ateş ederek masum insanların hayatını riske atanlara asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya ‘gereği yapıldı’ diyerek duyurdu! İstanbul’da tepki çeken görüntüler…

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da havaya ateş açan şüphelilerin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal medyada yer alan ve düğün öncesi 'kız almaya biz böyle gideriz' diyerek havaya ateş açan E.K. ve K.K. adlı şahıslar, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerimizce suç aletiyle birlikte yakalanarak, 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan gözaltına alınmıştır. Havaya ateş açarak, araç içinden hedef gözetmeksizin ateş ederek masum insanların hayatını riske atanlara asla müsaade etmeyeceğiz"


ChefGPT


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İstanbul Ali Yerlikaya silah
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