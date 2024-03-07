Bakan Yerlikaya ‘gereği yapıldı’ diyerek duyurdu! İstanbul’da tepki çeken görüntüler…

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da havaya ateş açan şüphelilerin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal medyada yer alan ve düğün öncesi 'kız almaya biz böyle gideriz' diyerek havaya ateş açan E.K. ve K.K. adlı şahıslar, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerimizce suç aletiyle birlikte yakalanarak, 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan gözaltına alınmıştır. Havaya ateş açarak, araç içinden hedef gözetmeksizin ateş ederek masum insanların hayatını riske atanlara asla müsaade etmeyeceğiz"

GEREĞİ YAPILDI-6



Sosyal medyada yer alan ve düğün öncesi “kız almaya biz böyle gideriz” diyerek havaya ateş açan E.K. ve K.K. adlı şahıslar Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerimizce suç aletiyle birlikte yakalanarak ‘Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye… pic.twitter.com/FI8OPQX2l6 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 6, 2024







