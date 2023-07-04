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  4. Bakan Yerlikaya: 'Haziran'da 65 terörist etkisiz hale getirildi'

Bakan Yerlikaya: 'Haziran'da 65 terörist etkisiz hale getirildi'

04.07.2023 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada haziran ayında 65 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya: 'Haziran'da 65 terörist etkisiz hale getirildi'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Haziran ayında terör örgütüne yönelik 13 bin 138 operasyonun düzenlendiğini belirten Yerlikaya, 65 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yerlikaya paylaşımında şunları ifade etti:

"Haziran ayında 65 terörist etkisiz hale getirildi. Geçtiğimiz ay teröre karşı 43’ü Büyük ve Orta ölçekli olmak üzere toplam 13 bin 138 kırsalda ve şehirlerde bölücü terör örgütüne karşı operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlarda 418 şahıs gözaltına alındı, 112 şahıs tutuklandı.

Kutsal vatan toprağımız ve şanlı bayrağımız uğruna gece gündüz demeden terörle mücadele eden KAHRAMAN JANDARMAMIZI VE KAHRAMAN EMNİYETİMİZİ tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin.

Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek."


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Ali Yerlikaya terörist İçişleri Bakanı

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