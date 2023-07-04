Bakan Yerlikaya: 'Haziran'da 65 terörist etkisiz hale getirildi'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Haziran ayında terör örgütüne yönelik 13 bin 138 operasyonun düzenlendiğini belirten Yerlikaya, 65 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yerlikaya paylaşımında şunları ifade etti:

"Haziran ayında 65 terörist etkisiz hale getirildi. Geçtiğimiz ay teröre karşı 43’ü Büyük ve Orta ölçekli olmak üzere toplam 13 bin 138 kırsalda ve şehirlerde bölücü terör örgütüne karşı operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlarda 418 şahıs gözaltına alındı, 112 şahıs tutuklandı.

Kutsal vatan toprağımız ve şanlı bayrağımız uğruna gece gündüz demeden terörle mücadele eden KAHRAMAN JANDARMAMIZI VE KAHRAMAN EMNİYETİMİZİ tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin.

Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek."

KAHRAMANLARIMIZ TERÖRLE MÜCADELEYİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR????????



HAZİRAN AYINDA 6️⃣5️⃣ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ????????



Geçtiğimiz ay teröre karşı 4️⃣3️⃣’ü Büyük ve Orta ölçekli olmak üzere toplam 1️⃣3️⃣.1️⃣3️⃣8️⃣ kırsalda ve şehirlerde bölücü terör örgütüne karşı operasyonlar düzenlendi.… pic.twitter.com/J0aRrb5bH0 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 4, 2023



