Bakan Yumaklı duyurdu! Manisa ve Uşak'taki orman yangınları kontrol altında

Orman yangınlarında son durum! Bakan Yumaklı'dan açıklama geldi. İki ildeki yangınlar kontrol altına alındı.

Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Manisa Gördes ve Uşak Eşme’deki orman yangınları havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarımız devam ediyor.

Aydın Bozdoğan’daki yangın büyük oranda kontrol altında.

İzmir Menderes

Muğla Ula ve Yatağan’daki yangınlar kısmen kontrol altında.

Ekiplerimizin yoğun müdahaleleri sürüyor."