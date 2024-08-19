HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Yumaklı duyurdu! Manisa ve Uşak'taki orman yangınları kontrol altında

Bakan Yumaklı duyurdu! Manisa ve Uşak'taki orman yangınları kontrol altında

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
19.08.2024 11:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm Türkiye, ciğerlerimizi yakan yangınlarda son durumla ilgili gelişmeleri takip ediyor. Tarım ve Orman Bakanı, Manisa Gördes ve Uşak Eşme’deki orman yangınlarının havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alındığını duyurdu.

Bakan Yumaklı duyurdu! Manisa ve Uşak'taki orman yangınları kontrol altında

Orman yangınlarında son durum! Bakan Yumaklı'dan açıklama geldi. İki ildeki yangınlar kontrol altına alındı.

Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Manisa Gördes ve Uşak Eşme’deki orman yangınları havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarımız devam ediyor.

Aydın Bozdoğan’daki yangın büyük oranda kontrol altında.

İzmir Menderes
Muğla Ula ve Yatağan’daki yangınlar kısmen kontrol altında.

Ekiplerimizin yoğun müdahaleleri sürüyor."

2024_Agustos_izmirbrn1

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
orman yangını İbrahim Yumaklı
En Çok Okunan Haberler
Vergi denetimine yeni soluk! Bakan Şimşek detayları tek tek anlattı

Vergi denetimine yeni soluk! Bakan Şimşek detayları tek tek anlattı

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu bilmecesi çözüldü!

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu bilmecesi çözüldü!

O müdür hakkında yeni iddia: 'Çırılçıplak gelmiş hanımefendi'

O müdür hakkında yeni iddia: 'Çırılçıplak gelmiş hanımefendi'

Vatandaşlara 'uyanık olun' uyarısı! 'Yer altından seslerin duyulması...'

Vatandaşlara 'uyanık olun' uyarısı! 'Yer altından seslerin duyulması...'

Silahını çekip peşinden koştu, yaptıkları sosyal medyada olay oldu

Silahını çekip peşinden koştu, yaptıkları sosyal medyada olay oldu

Gece 2’de bu tiple ne işi varmış? Başıboş zengin bebeleri

Gece 2’de bu tiple ne işi varmış? Başıboş zengin bebeleri

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Outdoor severlerin favori markası Merrell'da indirimler devam ediyor

Outdoor severlerin favori markası Merrell'da indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.