Bakanlık açıkladı! PKK'ya 'istihbarat' ve 'özel güç' darbesi

Bakanlık yaptığı açıklamada etkisiz hale getirilen 5 teröriste ilişkin bilgileri paylaştı.

Açıklamada şöyle denildi:

Bugün Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde Millî İstihbarat Teşkilatımız ile koordineli olarak icra edilen hava harekâtı ile etkisiz hale getirilen beş teröristin PKK’nın istihbarat ve özel güç unsurları olduğu belirlendi.

Bugün Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde Millî İstihbarat Teşkilatımız ile koordineli olarak icra edilen hava harekâtı ile etkisiz hale getirilen beş teröristin PKK’nın istihbarat ve özel güç unsurları olduğu belirlendi.#MSB #TSK — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 1 Eylül 2019

9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamalarda, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile 24 saat içinde toplam 9 teröristin etkisiz hale getirildiği duyurulmuştu.

