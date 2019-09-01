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Bakanlık açıkladı! PKK'ya 'istihbarat' ve 'özel güç' darbesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 17:56 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine gerçekleştirilen hava harekatında etkisiz hale getirilen 5 teröristin, bölücü terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat ve özel güç unsurları olduğu bildirildi.

Bakanlık açıkladı! PKK'ya 'istihbarat' ve 'özel güç' darbesi

Bakanlık yaptığı açıklamada etkisiz hale getirilen 5 teröriste ilişkin bilgileri paylaştı.

Açıklamada şöyle denildi:

Bugün Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde Millî İstihbarat Teşkilatımız ile koordineli olarak icra edilen hava harekâtı ile etkisiz hale getirilen beş teröristin PKK’nın istihbarat ve özel güç unsurları olduğu belirlendi.

9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamalarda, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile 24 saat içinde toplam 9 teröristin etkisiz hale getirildiği duyurulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı TSK PKK operasyon

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