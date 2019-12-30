Bakanlık duyurdu: 5 terörist teslim oldu!

Bakanl\u0131k'tan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada "Irak'\u0131n kuzeyi ve Suriye'deki bar\u0131nma alanlar\u0131ndan ka\u00e7an 4 PKK'l\u0131 Silopi'de, 1 PKK\/YPG'li ter\u00f6rist K\u0131z\u0131ltepe'de karakola teslim oldu." ifadeleri yer ald\u0131.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...2 milyon TL teklif verildi, satmad\u0131! Fiyat\u0131 dudak u\u00e7uklatt\u0131Yolcu otob\u00fcs\u00fc devrildi: 9 yaral\u0131Doktorlar\u0131n \u2018ya\u015famaz\u2019 dedi\u011fi \u2019NCL\u2019 hastas\u0131 \u00e7ocuk, hayata tutundu
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