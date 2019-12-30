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  4. Bakanlık duyurdu: 5 terörist teslim oldu!

Bakanlık duyurdu: 5 terörist teslim oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 09:13 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, 4 PKK'lı ve 1 PKK/YPG'li teröristin teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlık duyurdu: 5 terörist teslim oldu!

Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyi ve Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı Silopi'de, 1 PKK/YPG'li terörist Kızıltepe'de karakola teslim oldu." ifadeleri yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı terörist PKK YPG

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