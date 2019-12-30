Bakanlık duyurdu: 5 terörist teslim oldu!

Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyi ve Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı Silopi'de, 1 PKK/YPG'li terörist Kızıltepe'de karakola teslim oldu." ifadeleri yer aldı.

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