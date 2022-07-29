Bakanlık duyurdu! İşte yılın ilk 6 ayındaki yabancı ziyaretçi sayısı

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre yılın ilk 6 ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 185,72 artışla 16 milyon 365 bin 80 oldu.

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AA

