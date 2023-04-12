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Bakanlık iddialarına sert çıktı! Gündem yaratacak 'Sadullah Ergin' çıkışı... Enginyurt: "Tepki göstermezsem namerdim!"

12.04.2023 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, milletvekili adayları listeleri açıklandıktan sonra adaylar arasında hemen hemen en çok konuşulan isim oldu. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Millet İttifakı'nın kazanması durumunda Ergin'e bakanlık vereceği iddialarına sert çıktı. "CHP seçmeni kendi partisini neden suçlar?" diye tepki gösteren Enginyurt, Ergin'in bakan olması durumunda çok konuşulacak ifadeler kullandı.

Bakanlık iddialarına sert çıktı! Gündem yaratacak 'Sadullah Ergin' çıkışı... Enginyurt: "Tepki göstermezsem namerdim!"

Sadullah Ergin bakan mı olacak? Millet İttifakı'nın seçimi kazanması durumunda kabine üyeleri merak edilirken Kılıçdaroğlu dün iki ismi açıklamıştı. Ergin'in adaylığının yanı sıra kendisine bakanlık verileceği iddiaları da tartışmaları beraberinde getirdi. DP'li Cemal Enginyurt iddialarla ilgili sert konuşurken "Ülkenin cumhurbaşkanı Sadullah Ergin mi olacak?" diye sordu.

"CUMHUR İTTİFAKI'NDA NE ARARSAN VAR!"

Sadullah Ergin üzerinden Millet İttifakı'na yöneltilen eleştirilere Cumhur İttifakı'nı örnek göstererek yanıt veren Enginyurt, DSP ve HÜDA PAR'a değindi. Sözcü TV'ye konuk olan Enginyurt şunları söyledi:

"Karşımızdaki ittifakta ne ararsan var! Ben soruyorum, Sadullah Ergin rahatsızlık yarattı evet! O zaman DSP'ye ne diyeceğiz? Gaffar Okan şehit edildi. Gonca Hanım domuz bağıyla bağlandı. Kim yaptı bunları? Hizbullah! HÜDA PAR bunlara terör örgütü demiyor.

"Sadullah Ergin de Cemal Enginyurt da CHP'nin adayı değil. İttifak sonucu DEVA ve Demokrat'ın adayıyız. CHP seçmeni kendi partisini neden suçlar arkadaş? Ülkenin cumhurbaşkanı Sadullah Ergin mi olacak? Bir ittifak yapılmış, isimler verilmiş.

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"MHP'DEN BUNUN İÇİN ATILDIM"

MHP'den ihraç edilişine ve yoluna Millet İttifakı ile devam edişine ilişkin konuşan Enginyurt şu ifadeleri kullandı:

"O gün MHP vekiliyim. Kocası domuz eti yedi diye Canan hanıma eleştiride bulundum. Şimdi o videoları koyuyorlar. Ben dönmüşüm, e siz kul hakkı yiyorsunuz. Haksızlık karşısında susmamak için Millet İttifakı ile birlikte mücadele ediyorum. MHP'den de bunun için atıldım."

"TEPKİ GÖSTERMEZSEM NAMERDİM!"

Sadullah Ergin üzerinden CHP seçmenine seslenen Enginyurt, bir de söz verdi. Enginyurt'un o ifadeleri ise şöyle:

"CHP tabanına diyorum ki: Arkadaş bırakalım şu işi! Sadullah Ergin ne yapacak? Sadullah Ergin bakan olursa tepki göstermezsem namerdim, söz veriyorum! Olmayacağı belli, milletvekili yapılmış. Geçmişte onu ben de ağır şekilde eleştirdim."

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Cemal Enginyurt Sadullah Ergin

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