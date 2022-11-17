Bakanlık kartlı araba sosyal medyada gündem olmuştu! Gerçek ortaya çıktı: Küfür, hakaret, uyuşturucu...

Kağıthane'de camına bakanlık kartı bulunan araçla ters yöne girip sürücülerle tartışan M.O.D., yakalandı. M.O.D.'nin aracına koyduğu bakanlık kartının sahte olduğu öğrenilirken şüphelinin çok sayıda suçtan kaydının olduğu öğrenildi.

HAKARET VE KÜFÜR

Olay, dün saat 15.50 sıralarında Kağıthane'de meydana geldi. Gazeteci Bora Erdin, Merkez Mahallesi'nde içinde ailesinin de içinde olduğu otomobiliyle seyir halindeyken ters yönden gelen araç sürücüsü kendisinden yol istedi. Ters yöndeki sürücüye yol vermeyen Erdin, sürücünün kendisine küfür ve hakaret etmesi üzerine cep telefonuyla o anları kaydetmeye başladı. Erdin daha sonra önünde bakanlık kartı bulunan aracı sosyal medya hesabından paylaşarak yaşadıklarını anlattı.

SAHTE KART, UYUŞTURUCU, YARALAMA...

Bunun üzerine İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri söz konusu araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda M.O.D. olduğu belirlenen sürücü gözaltına alındı. Sürücünün aracının trafikten men kaydı olduğu görülürken, otomobilindeki bakanlık kartının sahte olduğu belirlendi. Ekiplerin yaptıkları çalışmada M.O.D.'nin 'yaralama' ve 'uyuşturucu' gibi suçlardan kaydı olduğunu tespit etti. Ekipler M.O.D.'nin aracını bağlarken sürücüye ise 'tehdit' suçundan adli işlem başlattı.

