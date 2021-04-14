Bakanlıktan açıklama | Lise ve ortaokul sınavları ertelendi mi? Sınavlar ertelenir mi?

13 Nisan tarihinde yapılan Kabine toplantısı sonrasında Ramazan ayı ile ilgili yeni kısıtlamalar açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki haftalık süre boyunca kısmi kapanmaya geçildiğini açıkladı ve İçişleri Bakanlığı da kararların detaylarını içeren yeni bir genelge yayımladı. Ortaokul ve lise öğrencilerini de ilgilendiren kararların alındığı toplantıda, öğrenciler sınavların ertelenip ertelenmediğini merak ediyor. Peki, sınavlar ertelendi mi? Ortaokul ve lise sınavları ertelenir mi?

SINAVLAR ERTELENDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart'tan itibaren başlatılması planlanan yüz yüze sınavlarının, 3 Mayıs'tan itibaren yapılmaya başlanacağını bildirdi.

Bakanlıktan illere gönderilen yazıda, liselerdeki yüz yüze sınav uygulamalarına ilişkin açıklamalara yer verildi.

MEB'in 2 Mart tarihli yazısı ile ortaöğretim kurumlarında uygulanacak sınavlarla ilgili gerekli açıklamaların yapıldığı hatırlatılan yazıda, ancak Kovid-19 salgınının yayılımının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda düşük, orta, yüksek ve çok riskli olarak sınıflandırılan illerde son günlerde yaşanan vaka sayılarındaki artış ve salgının seyrindeki gelişmelerin göz önünde bulundurulduğu ve bu kapsamda liselerde yüz yüze sınav tarihlerine ilişkin yeni uygulamaların yapılacağı ifade edildi.