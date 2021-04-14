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Bakanlıktan açıklama | Lise ve ortaokul sınavları ertelendi mi? Sınavlar ertelenir mi?

14.04.2021 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde artan vaka sayılarından sonra Ramazan ayı için yeni önlemler açıklandı. Buna göre tüm Türkiye’de uygulanacak kısmi kapanma kararı genelge ile detaylandırıldı. Uzaktan eğitim ile devam eden lise ve ortaokul öğrencilerinin ise en çok merak ettiği konular arasında sınavların ertelenip ertelenmediği konusu yer aldı. 13 Nisan günü, kabine toplantısından sonra Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) açıklama geldi. İşte lise ve ortaokullar için sınav kararları…

Bakanlıktan açıklama | Lise ve ortaokul sınavları ertelendi mi? Sınavlar ertelenir mi?

13 Nisan tarihinde yapılan Kabine toplantısı sonrasında Ramazan ayı ile ilgili yeni kısıtlamalar açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki haftalık süre boyunca kısmi kapanmaya geçildiğini açıkladı ve İçişleri Bakanlığı da kararların detaylarını içeren yeni bir genelge yayımladı. Ortaokul ve lise öğrencilerini de ilgilendiren kararların alındığı toplantıda, öğrenciler sınavların ertelenip ertelenmediğini merak ediyor. Peki, sınavlar ertelendi mi? Ortaokul ve lise sınavları ertelenir mi?

SINAVLAR ERTELENDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart'tan itibaren başlatılması planlanan yüz yüze sınavlarının, 3 Mayıs'tan itibaren yapılmaya başlanacağını bildirdi.

Bakanlıktan illere gönderilen yazıda, liselerdeki yüz yüze sınav uygulamalarına ilişkin açıklamalara yer verildi.

MEB'in 2 Mart tarihli yazısı ile ortaöğretim kurumlarında uygulanacak sınavlarla ilgili gerekli açıklamaların yapıldığı hatırlatılan yazıda, ancak Kovid-19 salgınının yayılımının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda düşük, orta, yüksek ve çok riskli olarak sınıflandırılan illerde son günlerde yaşanan vaka sayılarındaki artış ve salgının seyrindeki gelişmelerin göz önünde bulundurulduğu ve bu kapsamda liselerde yüz yüze sınav tarihlerine ilişkin yeni uygulamaların yapılacağı ifade edildi.

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Bakan Ziya Selçuk yaptığı açıklamada;

"Biz bugünü kurtarmanın peşinde değiliz. Ben bütün dersleri, sınavları iptal etsem çok hoşa gider mi bu? Büyük kesimin hoşuna gider, ama bu geleceğin hoşuna gitmez. Bu çocukların önüne dağ gibi yığılacak birtakım müfredatın hoşuna gitmez. Önümüzdeki dört beş senenin riski var şu anda. Biz bu riski dikkate alarak karar vermek zorundayız. Güne bakarak karar veremeyiz.

"Tam zamanlı okula kavuşmayı en çok kendisinin istediğini dile getiren Selçuk, aşılanma sürecinin hızına ve yerli aşının ortaya çıkma tarihine bağlı olarak önümüzdeki öğretim yılının başında çok kısmı kontrollü de olsa salgının düzelebileceğini değerlendirdiklerini ve bütün hazırlıkları buna göre yaptıklarını söyledi.

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sınav Milli Eğitim Bakanlığı Ziya Selçuk
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