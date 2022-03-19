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  4. Bakırköy'deki AVM otoparkında önce sevgilisini sonra kendini vurmuştu! Yeni detaylar ortaya çıktı

Bakırköy'deki AVM otoparkında önce sevgilisini sonra kendini vurmuştu! Yeni detaylar ortaya çıktı

19.03.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakırköy'de bir alışveriş merkezinin otoparkında sevgilisi Murat Bayırköylü tarafından öldürülen Yağmur Sönmez'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Sönmez'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi. Öte yandan aynı tüfekle kendini de öldüren Bayırköylü'nün hukuk fakültesi öğrencisi olduğu, annesinin hakim, babasının da başsavcı vekili olduğu öğrenildi.

Bakırköy'deki AVM otoparkında önce sevgilisini sonra kendini vurmuştu! Yeni detaylar ortaya çıktı

Olay, dün akşam saatlerinde Bakırköy'deki bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. Murat Bayırköylü (21), otoparkta tartıştığı eski sevgilisi Yağmur Sönmez (21)'e tüfekle ateş edip, aynı tüfekle intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Sönmez'i hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Yağmur Sönmez hayatını kaybetti.

ANNESİ HAKİM, KENDİSİ HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİ

Murat Bayırköylü'nün ise olay yerinde öldüğü tespit edildi. Hukuk fakültesi öğrencisi olduğu öğrenilen Murat Bayırköylü'nün annesinin hakim İsmihan Boza, babasının ise Bakırköy Başsavcı Vekili Muhittin Bayırköylü olduğu belirtildi. Bir süre önce boşanan çiftin tek çocuğu olduğu belirtilen Murat Bayırköylü'nün İzmir'de toprağa verileceği kaydedildi.

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KADININ CENAZESİ YARIN İSTANBUL'DA

Yağmur Sönmez'in yakınları ise cenazeyi almak için Adlı Tıp Kurumu'na geldi. Yağmur Sönmez'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi. Yağmur Sönmez'in cenazesinin Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde yarın öğle namazının ardından Zeytinburnu Kozlu Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

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(DHA)

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cinayet İntihar Bakırköy
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