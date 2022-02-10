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Bakırköy'deki kovalamacada yeni gelişme! 15 yaşındaki Yağmur hayatını kaybetmiş, 2 polis açığa alınmıştı

10.02.2022 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakırköy D-100 karayolunda yaşanan ve 15 yaşındaki Yağmur Alparslan’ın hayatını kaybettiği olayda yeni bir gelişme yaşandı. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan araca polisler ateş açmıştı. Yağmur’un ölümünün ardından 2 polis açığa alınmıştı. Polisler nöbetçi savcılık tarafından serbest bırakılırken sürücü Serhat Kaya da Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bakırköy'deki kovalamacada yeni gelişme! 15 yaşındaki Yağmur hayatını kaybetmiş, 2 polis açığa alınmıştı

Bakırköy’de dün akşam saatlerinde polis ekipleri, içinde 2 kişi bulunan bir otomobile ‘dur’ ihtarında bulunmuş, şüphelilerin durmaması üzerine polis ile şahıslar arasında kovalamaca yaşanmıştı. Kaçan araçtan sürücü Serhat Kaya’nın (22) silah gösterildiği iddiasıyla polislerin açtığı ateş sonucu araçta bulunan 15 yaşındaki Yağmur Alparslan hayatını kaybetmiş, sürücü Serhat Kaya ise gözaltına alınmıştı.

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2 POLİS MEMURU AÇIĞA ALINMIŞTI

Genç kızın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 2 polis memuru ise dün açığa alınmıştı. Soruşturma kapsamında 2 polis memuru ile sürücü Serhat Kaya bugün öğle saatlerinde Bakırköy Adliyesi’ne sevk edilmişti.

SERBEST BIRAKILDILAR

2 polis memuru adliyeye sevk edilmesinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi savcılık tarafından serbest bırakılırken, sürücü Serhat Kaya ise Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
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