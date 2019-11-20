Bakırköy Kaymakamlığı Kıbrıs gazilerine madalya ve berat verdi

İSTANBUL (AA) - Bakırköy Kaymakamlığınca Kıbrıs Barış Harekatına katılan 48 gaziye "Milli mücadele madalyası ve beratı" takdim edildi.

Bakırköy'deki bir otelde düzenlenen törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kıbrıs Barış Harekatına ilişkin hazırlanan video gösterildi.

Bakırköy Kaymakamı Nazmi Günlü, harekatta yer alan gazilere duyduğu minneti aktararak, Kıbrıs'ın Akdeniz'deki en stratejik adalardan biri olduğunu söyledi.

Kıbrıs'ın bu özelliğiyle çeşitli milletlerin ilgi odağı olduğunu ancak diğer devletlere göre ülkemiz için daha büyük önem taşıdığını kaydeden Günlü, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kıbrıs için 'Bu ada bizim çok önemlidir. Bu ada düşman elinde kalırsa ikmal yollarımız kapanır. Kıbrıs'a dikkat etmemiz lazım.' diyerek Kıbrıs'ın önemini özetlemiş, bir vasiyet olarak bize teslim etmiştir." diye konuştu.

Kıbrıs adasının Yunan adası yapılma idealiyle pek çok zulüm yaşandığını dile getiren Günlü, "Kıbrıs Barış Harekatıyla Kıbrıs Türk'ü bu mezalimden, katliamdan kurtarılmıştır. Bu harekat sadece oradaki soydaşlarımızın can ve mal emniyetlerinin sağlanmasıyla da sınırlı kalmamıştır. Bizim için stratejik öneme sahip olan Kıbrıs adasında, aslında biz bu harekatla Doğu Akdeniz'deki hükümranlığımızı da garanti altına almışız." dedi.