Bakteriden eser kalmıyor! Mutfak lavabosunu tertemiz yapan temizlik tüyosu

Mutfakta en çok kullanılan alanlardan biri olan lavaboların temizliği oldukça önemli. Mutfak lavabolarına artan çay ve kahve gibi içeceklerin dökülmesi sonucunda sararmalar oluşabiliyor. Ayrıca bulaşık yıkarken yemek atıkları giderde birikerek etrafa mikrop saçabiliyor. Sağlık ve hijyen için lavabo temizliğine de dikkat etmek gerekiyor. Mutfak lavabonuzu pırıl pırıl parlatacak temizlik tüyosu haberimizde.

Bu temizlik yöntemlerini kullanırken dikkatli olunmalı ve kullanacağınız malzemelerin lavabo yüzeyine zarar vermediğinden emin olunmalıdır. Ayrıca, herhangi bir karışım veya kimyasal kullanırken eldiven giymek de önerilir.

SİRKE VE KARBONAT

Sirke ve karbonatın karışımı, lavabo temizliği için doğal bir temizlik maddesi olabilir. Lavaboya karbonat serpin ve üzerine sirke dökün. Köpürmeye başladığında fırça veya süngerle ovun ve durulayın. Bu karışım, kireç ve kirin temizlenmesine yardımcı olabilir.

LİMON SUYU

Limon suyu, lavabo temizliği için etkilidir. Kesilmiş limon parçalarını lavabonun içine sıkıştırabilir veya limon suyunu lavaboya dökebilirsiniz ve ardından sünger veya fırça yardımıyla ovalayın. Limonun doğal asidi, lekeleri ve kötü kokuları gidermeye yardımcı olabilir.

BEYAZ SİRKE

Beyaz sirke, lavabo temizliği için harika bir malzemedir. Sirkeyi lavaboya döküp bir süre beklettikten sonra durulayabilirsiniz. Bu, kireç birikimini ve bakterileri azaltmaya yardımcı olabilir.

DÜZENLİ TEMİZLİK

Lavabonuzu düzenli olarak temizlemek, birikmiş kir ve bakterilerin oluşmasını engeller. Günlük veya haftalık temizlik rutinleri oluşturarak, lavabonuzu hijyenik tutabilirsiniz.



