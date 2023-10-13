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  4. Balat'taki oyuncak müzesinde yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Balat'taki oyuncak müzesinde yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

13.10.2023 07:12 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da 2 katlı tarihi ahşap binada bulunan Balat Oyuncak Müzesi'nde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken müzede büyük çapta hasar meydana geldi.

Balat'taki oyuncak müzesinde yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Yangın, saat 05.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde çıktı. Abdülezelpaşa Caddesi'nde bulunan Balat Oyuncak Müzesi'nden yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada alevler oyuncak müzesinin hem çatısını hem de içeride bulunan oyuncakları sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan 2 katlı ahşap binaya müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışması sonucu yangın, Oyuncak Müzesi'nin hemen yanında bulunan tarihi Aya Nikola Rum Ortodoks Kilisesine sıçramadan söndürüldü.

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ÖLÜ VEYA YARALI YOK

Yangın sırasında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken müze olarak kullanılan binada büyük çapta hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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yangın İstanbul müze

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