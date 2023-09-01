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Balık restoranunda sır ölüm! Bir anda fenalaşan avukat kurtarılamadı

01.09.2023 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avukat Elif Alev Çevikdal, bir duruşmayı takip etmek için Muğla'nın Bodrum ilçesine gitti. Balık restoranında arkadaşlarıyla bir araya gelen avukat aniden fenalaştı. İlk müdahalenin yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan avukat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Balık restoranunda sır ölüm! Bir anda fenalaşan avukat kurtarılamadı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir restoranda aniden fenalaşan avukat Elif Alev Çevikdal (43), yaşamını yitirdi. İstanbul Barosu'na kayıtlı Çevikdal'ın, Bodrum'a bir duruşma için geldiği öğrenildi.

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ANİDEN FENALAŞTI

Olay, dün akşam saatlerinde Turgutreis Mahallesi’nde bir restoranda meydana geldi. Balık restoranında arkadaşları ile buluşan İstanbul Barosu'na kayıtlı, bir çocuk annesi Elif Alev Çevikdal, aniden fenalaştı. O sırada restorandaki bir sağlık çalışanı, Çevikdal'a ilk müdahaleyi yaptı. İhbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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Çevikdal, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çevikdal'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Çevikdal'ın, Bodrum'a bir duruşmayı takip etmek için geldiği öğrenildi. Çevikdal’ın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Avukat Bodrum

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