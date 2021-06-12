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Balık tezgahında müsilaj tehlikesi: Pazara gelenler "Marmara balığı mı?" diye soruyor

12.06.2021 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara'da etkili olan deniz salyasıyla mücadele sürerken, İzmit Balık Pazarı’nda satışlar durma noktasına geldi. Balıkçı Kemal Bineklioğlu, “Müsilajdan dolayı balık pazarına gelen insan sayısı azaldı. Her gelen ‘Marmara balığı mı?’ diye soruyor” dedi.

Balık tezgahında müsilaj tehlikesi: Pazara gelenler "Marmara balığı mı?" diye soruyor

Marmara’da görülen deniz salyası nedeniyle vatandaşlar endişelenince balığa olan ilgi de azaldı. Pazarda, Ege ve Karadeniz’den gelen balıklar satılırken, tedirginlik yaşayanlar balıkların nerede tutulduğunu soruyor. İzmit Balık Pazarı’nda satışların büyük oranda düştüğünü belirten balıkçı Kemal Binekoğlu, “Bizim satışlarımız büyük oranda düştü. Şu anda müsilajdan dolayı balık pazarına gelen insan sayısı azaldı. Her gelen ‘Marmara balığı mı?’ diye soruyor. Bize gelen müşteri zaten şu anda sadece bizim eşimiz dostumuz. Normal vatandaş neredeyse balık yemez hale geldi müsilaj korkusundan. Vatandaşlar çekiniyor şu anda. İnşallah bu müsilajdan kurtuluruz ve yeni sezona güzel bir şekilde başlarız” dedi.

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"BALIK ALMAK İSTEYEN KİŞİLER TEDİRGİN OLUYOR"

Müsilajın balık halini ciddi anlamda etkilediğini ifade eden balıkçı Uğur Beler ise, “Av yasağından dolayı işlerimiz zaten biraz düşmüştü bir de Marmara Denizi’nde yaşanan müsilaj olayından dolayı işlerimiz çok kötü etkilendi. Biz de durumu yakından takip ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda geçer diye umut ediyoruz. Müsilaj insanlarda balığa karşı bir olumsuz etki yarattı. Balık almak isteyen kişiler tedirgin oluyor. Biz şu anda hep Ege ve Karadeniz’den gelen balıkları satıyoruz. Bunların tüketilmesinde bir sakınca yok. Müsilaj bitene kadar Marmara balığı satmayacağız. Müşterilerimizin içi rahat olsun. Umut ediyoruz ki en kısa zamanda müsilajdan kurtulacağız” diye konuştu.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
deniz salyası
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