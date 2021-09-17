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Balıkçıda saatler süren dayağa 5,5 yıl hapis cezası

17.09.2021 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da Şükrü Can K.'nin (17), alacağını istemek için gittiği balıkçıda saatlerce dövülmesiyle ilgili yargılanan eski işvereni Akif Akkaya'ya 3 yıl, çalışanı Ali Sertyumruk'a ise 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kentte bir balıkçının yanında çalıştıktan sonra ayrılan ve başka bir işe başlayan Şükrü Can K., 7 Mart 2021 günü alacağı 200 liranın ödeneceği gerekçesiyle eski işvereni Akif Akkaya ve Ali Sertyumruk tarafından çağrıldı. Parasını alma umuduyla balıkçının yanına giden Şükrü Can K., Akif Akkaya ve çalışanı Ali Sertyumruk'un isteği üzerine pazarda akşama kadar çalıştı. Pazar tezgahını toplayan Akkaya ile Sertyumruk ve Şükrü Can K. daha sonra kent merkezindeki dükkana gitti. Burada iddiaya göre dükkan sahibi Akkaya ve çalışanı Sertyumruk içki içeceklerini, eski çalışan Şükrü Can K.'ye de içmesini teklif etti. Önce kabul etmeyen daha sonra ısrarlar üzerine iki bardak içki içen Şükrü Can K., Akkaya ve Sertyumruk'a parasını verip vermeyeceklerini sordu. Öfkelenen Akkaya ve Sertyumruk, genci dövmeye başladı. Dükkanın kapılarını kapatan Akif Akkaya ve Ali Sertyumruk, saat 00.30'dan, saat 05.30'a kadar genci dinlene dinlene sopalarla dövdü. Sabah saatlerine kadar dayak yiyen genç, elini yüzünü yıkama bahanesi ile izin istedi ve kapı açılınca kaçarak yakındaki alışveriş merkezinin güvenlik görevlisinden yardım istedi. Dayaktan kurtularak hastanede tedaviye alınan Şükrü Can K.'nin yapılan kontrollerde kafasında kırıklar, kolunda çatlak, sırtı başta olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinde sopa, demir çubuk ve yumruklara bağlı darp izleri olduğu belirlendi. Şükrü Can K., bir gün gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

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4 BİN TL ÜZERİNDEN ÇIKTI

Hastaneden çıktıktan sonra polis merkezine giden Şükrü Can K., şüphelilerden şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu şüpheliler 9 Mart tarihinde gözaltına alındı. Polis merkezinde ifade veren Akkaya ile Sertyumruk, olay günü uykuya daldıklarında dükkanın önünde duran Akkaya'nın aracında, torpido gözünde poşette bulunan 4 bin TL'nin çalındığını, Şükrü Can K.'nin üzerini aradıklarını paranın kendisinde çıkması üzerine sopalarla darbettiklerini anlattı. Polis işveren Akif Akkaya ile Ali Sertyumruk'un çırağı Y.A.'nın da ifadesine başvurdu. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Akif Akkaya tutuklandı, Ali Sertyumruk ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yargılama sürecinde Akif Akkaya da tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

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KENDİSİ DE HIRSIZLIKTAN CEZA ALDI

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. İddianamede Akif Akkaya ile Ali Sertyumruk'un 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', Şükrü Can K.'nin ise 'haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle gece vakti hırsızlık' suçundan cezalandırılması istendi.

Afyonkarahisar 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün görülen karar duruşmasında, Akif Akkaya'ya 3 yıl, çalışanı Ali Sertyumruk'a ise 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanıkların ifadelerine istinaden suçlu bulunan Şükrü Can K.'ye de yaklaşık 2 yıl ceza veren mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Bir üst mahkemenin kararı onaması halinde Akif Akkaya ve Ali Sertyumruk tutuklanacak.

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DHA

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Afyonkarahisar
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