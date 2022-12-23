BALIKESİR'DE DEPREM! 23 Aralık deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD'dan son dakika açıklaması

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları Balıkesir'de hissedilen sarsıntı sonrası merak edildi. AFAD ile Kandilli Rasathanesi son depremler listesini anbean güncellemeye devam ediyor. İşte 23 Aralık 2022 Cuma Kandilli ve AFAD'dan son dakika açıklaması...

SON DEPREMLER LİSTESİ! (23 ARALIK 2022 CUMA)

2022.12.23 06:24:24 37.8343 29.7907 8.2 -.- 2.7 -.- SARIKAVAK-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel

2022.12.23 06:23:40 40.7940 30.9513 10.8 -.- 2.5 -.- ZEKERIYAKOY-GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2022.12.23 06:03:28 39.9932 28.1635 9.5 -.- 3.2 -.- YAHYAKOY-SUSURLUK (BALIKESIR) İlksel

2022.12.23 05:54:25 40.7923 31.0007 8.7 -.- 2.2 -.- GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2022.12.23 05:49:50 40.7698 30.9870 9.9 -.- 1.3 -.- GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2022.12.23 05:03:05 40.8290 42.8057 8.6 -.- 1.9 -.- BALCESME-GOLE (ARDAHAN) İlksel

2022.12.23 04:08:10 37.0737 28.3918 6.0 -.- 1.7 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel

2022.12.23 04:02:54 36.8533 29.0753 9.0 -.- 1.7 -.- DARIYERI-DALAMAN (MUGLA) İlksel

2022.12.23 03:56:09 37.9027 27.2083 3.8 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.12.23 03:52:15 38.7133 25.5022 8.0 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.12.23 03:50:46 38.7562 43.3767 18.6 -.- 1.5 -.- TABANLI-(VAN) İlksel

2022.12.23 03:42:10 37.4143 37.1590 6.7 -.- 2.0 -.- DOGANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.12.23 03:40:11 37.4288 37.1808 6.8 -.- 2.5 -.- DOGANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.12.23 03:37:58 36.2582 29.6098 13.2 -.- 0.6 -.- DERE-KAS (ANTALYA) İlksel

2022.12.23 03:22:53 38.6197 30.8713 10.2 -.- 1.2 -.- MALTEPE-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel

2022.12.23 03:13:14 40.3693 27.5570 7.7 -.- 1.5 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2022.12.23 03:11:15 36.7792 28.2902 56.9 -.- 1.8 -.- TURUNC-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2022.12.23 03:10:57 40.3583 27.5488 9.9 -.- 1.8 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2022.12.23 03:05:42 37.4010 37.1957 5.9 -.- 1.4 -.- CIGDEMTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.12.23 02:55:18 35.1283 32.4200 5.0 -.- 2.0 -.- KIBRIS RUM KESIMI İlksel

2022.12.23 02:41:48 37.8530 29.7957 4.3 -.- 1.9 -.- SARIKAVAK-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel

2022.12.23 02:35:27 36.4050 28.1893 49.3 -.- 2.9 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.12.23 02:34:29 38.5467 31.2278 11.0 -.- 2.0 -.- YESILCIFTLIK-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel

2022.12.23 02:26:23 37.4182 37.1865 7.6 -.- 1.4 -.- DOGANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.12.23 02:20:14 38.0945 27.0552 7.8 -.- 2.1 -.- KELER-MENDERES (IZMIR) İlksel

2022.12.23 02:18:55 40.7483 31.4533 7.6 -.- 2.5 -.- ELMALIK-(BOLU) İlksel

2022.12.23 01:59:04 37.8427 26.9495 10.9 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.12.23 01:49:32 37.4405 37.1700 9.5 -.- 1.9 -.- ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.12.23 01:42:30 38.9095 42.4837 9.1 -.- 1.5 -.- AKCAOREN-AHLAT (BITLIS) İlksel

2022.12.23 01:37:17 37.3800 37.1858 10.0 -.- 1.3 -.- CIGDEMTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.12.23 01:31:24 38.3423 27.2062 3.8 -.- 1.3 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel

2022.12.23 01:24:27 39.3343 25.8617 11.1 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2022.12.23 01:19:01 37.3863 37.0815 5.0 -.- 3.5 3.5 MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.12.23 01:18:42 37.4387 37.2098 5.8 -.- 3.3 3.2 SALMANIPAK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.12.23 01:18:39 38.1078 30.3997 5.0 -.- 2.7 -.- INHISAR-ULUBORLU (ISPARTA) İlksel

2022.12.23 00:37:58 37.4257 37.1457 5.4 -.- 1.6 -.- ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.12.23 00:26:08 37.3977 37.1032 4.2 -.- 2.3 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.12.23 00:25:24 37.3943 37.1270 8.4 -.- 1.9 -.- NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.12.23 00:07:37 37.8755 29.8077 14.6 -.- 1.0 -.- SARIKAVAK-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ



