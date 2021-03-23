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Balıkesir'de evde nikah törenine katılan 40 kişiden 35'i virüse yakalandı

23.03.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığınca açıklanan 13-19 Mart verilerine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı en fazla 4'üncü il olan Balıkesir'de artışın en önemli nedeni olan kapalı ortamlardaki kalabalıklar ve ev ziyaretlerinin önlenmesi için çalışılıyor. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, bir ilçede evde yapılan nikah törenine katılan 40 kişiden 35'inin virüse yakalandığını açıkladı.

Balıkesir'de evde nikah törenine katılan 40 kişiden 35'i virüse yakalandı

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine, 100 bin kişide 288,16 vaka görülen ilde, Bandırma ve Erdek ilçelerinde, yayılımı hızlı olan "İngiltere varyantı" mutasyonlu virüsün görüldüğünü söyledi.

Bandırma'da bin çalışanı bulunan fabrikaların her birinde 100'ün üzerinde vaka tespit edildiğini aktaran Şıldak, şöyle devam etti:

"Hazırladığımız Salgın Riski Azaltma Planı doğrultusunda virüsün hangi ortamlarda bulaştığını araştırdık. En çok maalesef kapalı ortamlarda ve ev ortamlarında bulaşıyor. Hasta olan kişilerin kendi aile efradına bulaştırması söz konusu. Temaslılara çok rahat bulaşıyor, yüzde 50'yi bulan oranlarda temaslılara bulaşabiliyor. Her türlü ziyaretin yapılmaması gerektiğini düşünüyoruz, vatandaşlarımıza şiddetle bundan kaçınmalarını tavsiye ediyoruz. Hafta sonu aldığımız kararla da buna ilişkin bir düzenleme yaptık. İlimiz genelinde apartman, bina ve site yöneticilerine tebligat yapıyoruz. Vatandaşlarımıza ev ziyareti yapmamalarını hatırlatıyoruz."

EVDE YAPILAN NİKAH TÖRENİNDE 35 KİŞİ KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Bir ilçede evde yapılan nikah törenine katılan 40 kişiden 35'inin Kovid-19'a yakalandığına dikkati çeken Şıldak, başka bir olayda da kız isteme merasiminin kalabalık şekilde yapılmasından dolayı ciddi sayıda vaka belirlendiği bilgisini paylaştı.
Emniyet ve jandarma ekiplerinin kumar oynama amaçlı toplanmalara müdahalede bulunduğunu hatırlatan Şıldak, "Önleyici bütün tedbirleri alıyoruz fakat buna rağmen arada bu tür olumsuzluklarla da karşılaştığımız oluyor." dedi.

Vali Şıldak, il genelinde sağlık kuruluşlarının servislerinde ve yoğun bakımlarında yatak sıkıntısı yaşanmadığını bildirdi.

Salgının en yoğun dönemi olan kasım ayında süreci başarılı bir şekilde yürüttüklerini vurgulayan Şıldak, "Şu anki bulunduğumuz durumdan da vatandaşlarımızın sabrıyla, desteğiyle en kısa zamanda kurtulacağımızı düşünüyorum. Tırmanış hala devam ediyor. Son 3 günün son 1 haftaya, son 1 haftanın da ondan öncekine göre artış temayülünün sürdüğünü görüyoruz. Şu anda da ilimizin kuzeyinde, il merkezinde, Susurluk, Bigadiç, Dursunbey ve Ayvalık hattında yoğun bir vaka çıkışıyla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

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"ENDİŞİ VERİCİ BİR DURUMDAYIZ"

Şıldak, mevcut tedbirlerle hastalığın sayısını alt seviyelere çekilmesi gerektiğini ancak tüm uyarılara rağmen bu durumun gerçekleşmediğini anlattı.

Vaka sayılarını anlık, günlük takip ettiklerini belirten Şıldak, şu değerlendirmede bulundu:

"Kasım ayının ortalama rakamlarını gördük, o kadar endişe verici durumdayız. Yeni kararlar aldık. Elbette ki bu kararlar da işe yaramazsa yeni ilave tedbirlerin gelmesi, gerek bizlerin gerekse bakanlıklarımız tarafından hayata geçirilmesi gerekebilir. Gidişatın izlediğimiz en baştaki boyutu sağlık sisteminin tıkanmaması, bu konuda bir aksaklık yaşanmamasıdır. Eğer o noktaya doğru ilerleyecek olursak, durduramazsak yeni tedbirlerle karşılaşabiliriz."

İnsanlar Kovid-19 sürecinden sıkıldığını ve sosyal ilişkilere eskisi gibi dönme arzusunda olduklarını dile getiren Şıldak, "Bu durum tedbirlerin uygulanmasında gevşemelere ve rehavete varan davranışlara sebep oluyor. 21 Mart Pazar günü ilimiz genelinde hem yaya hem de araçla trafikte bulunan vatandaşlarımıza yönelik çok sıkı bir şekilde denetimler uyguladık. Denetimler sonucunda kısıtlamayı ihlal eden 541 vatandaşımıza idari para cezası uyguladık. Vatandaşlarımızı bu konuda uyarıyoruz, ceza almamaları için ama ondan da önemlisi bu seferberlik düzeyindeki mücadeleye destek vermeleri için çağrıda bulunuyorum. Bu durum milli bir mücadeledir, bir doğal afettir. Herkesin kendi tedbirini alıp bize destek olmasını, devletimize katkı sağlamasını temenni ediyorum. Biraz daha sabır ve duyarlılık bekliyoruz." sözlerine yer verdi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Balıkesir

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