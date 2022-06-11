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Balıkesir'de düğün yolunda feci kaza! Bakan Soylu duyurdu: 6 ölü, 15 yaralı

11.06.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir-Kütahya yolunda feci bir kaza meydana geldi. Minibüs ile süt tankerinin çarpışması sonucu can pazarı yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kazada 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 15 kişinin ise yaralandığını belirtti. Öte yandan kaza ile ilgili 'düğün' detayı da ortaya çıktı.

Balıkesir’in Kepsut ilçesi Dursunbey-Kepsut kara yolu Naipler Mahallesi yol ayrımı mevkisinde, sürücülerinin kimlikleri henüz tespit edilemeyen 10 AEA 731 plakalı minibüs ile 10 F 4942 plakalı süt toplama kamyonu aynı anda kavşaktan geçerken çarpıştı. Kaza sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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KAHREDEN 'DÜĞÜN' DETAYI

Kazaya karışan minibüstekilerin, Balıkesir'deki bir düğüne katılmak üzere Dursunbey'den hareket ettiği öğrenildi.

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BAKAN SOYLU: VALİMİZ OLAY YERİNDE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan kazayla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Balıkesir Kepsut-Dursunbey Karayolundaki trafik kazasında hayatını kaybeden 6 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralanan 15 vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Balıkesir Valimiz ve tüm birimlerimiz olay yerinde, teyakkuz halinde durumu takip ediyor. Hemşehrilerimize geçmiş olsun."

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(İHA-AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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