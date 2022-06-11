Balıkesir'de düğün yolunda feci kaza! Bakan Soylu duyurdu: 6 ölü, 15 yaralı

Balıkesir’in Kepsut ilçesi Dursunbey-Kepsut kara yolu Naipler Mahallesi yol ayrımı mevkisinde, sürücülerinin kimlikleri henüz tespit edilemeyen 10 AEA 731 plakalı minibüs ile 10 F 4942 plakalı süt toplama kamyonu aynı anda kavşaktan geçerken çarpıştı. Kaza sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KAHREDEN 'DÜĞÜN' DETAYI

Kazaya karışan minibüstekilerin, Balıkesir'deki bir düğüne katılmak üzere Dursunbey'den hareket ettiği öğrenildi.

BAKAN SOYLU: VALİMİZ OLAY YERİNDE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan kazayla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Balıkesir Kepsut-Dursunbey Karayolundaki trafik kazasında hayatını kaybeden 6 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralanan 15 vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Balıkesir Valimiz ve tüm birimlerimiz olay yerinde, teyakkuz halinde durumu takip ediyor. Hemşehrilerimize geçmiş olsun."

(İHA-AA)

