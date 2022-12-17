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Balıkesir'de 'işkence' çiftliği! Genç kızları kaçırıp tecavüz ettikten sonra parmaklarını kestiler, korkunç detaylar: Hiç unutamayacağın bir ders vereceğiz

17.12.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir Edremit'te bir çete kendilerine 'işkence' çiftliği kurdu. Çiftlikte haraç vermeyen esnafa işkence yapan çete, genç kızları kaçırıp günlerce tecavüz etti. Çetenin 18 yaşındaki G.A.'ya günlerce tecavüz ettiği daha sonra da genç kızın parmaklarının kesildiği ortaya çıktı. Genç kızın parmakları kesili, sargılı elle çalışması için çeteye ait gazinoya gönderildiği ortaya çıktı.

Balıkesir'de 'işkence' çiftliği! Genç kızları kaçırıp tecavüz ettikten sonra parmaklarını kestiler, korkunç detaylar: Hiç unutamayacağın bir ders vereceğiz

Balıkesir Edremit'teki 'işkence' çiftliği Türkiye'nin gündemine oturdu. Çetenin haraç vermeyen esnafa işkence yaptığı çiftlikte, genç kızlara tecavüz ettiği ortaya çıktı. Çetenin kaçırdığı kızlardan G.A.'nın günlerce tecavüze uğradığı ve daha sonra da parmaklarının kesildiği öğrenilmişti. Yeni çıkan detaylarda genç kızın parmakları sarılı halde çeteye ait gazinoya çalışması için gönderildiği detayı gün yüzüne çıktı. İşte dehşete düşüren olayın detayları...

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ARAÇTAN İNEREK KAÇTILAR

Edremit ilçesinde esnafı haraca bağladıkları, ödemeyenleri kaçırarak işkence yaptıkları ileri sürülen bir grup polisin takibindeydi. Geçtiğimiz Eylül ayında 18 yaşındaki G.A. isimli genç kızın ve örgüt üyelerinin de bulunduğu araç Edremit'te polisin yaptığı yol kontrolleri sırasında durduruldu. Paniğe kapılan örgüt üyeleri araçtan inerek kaçtı.

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ZİNCİRLE DÖVÜP DEFALARCA TECAVÜZ ETTİLER

Sabah'ın haberine göre G.A. ise korkudan ifade vermedi ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. İddiaya göre G.A.'nın polise her şeyi anlattığından şüphelenen örgüt üyeleri, geçen ay genç kızı çarşıda araca bindirerek zorla kaçırdı.

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G.A.'yı polis muhbiri olmakla suçlayan örgüt üyeleri gözlerini bağladıkları genç kızı, çiftlik evine götürüp zincirle dövüp, defalarca tecavüz ettiler.

"HİÇ UNUTAMAYACAĞIN BİR DERS VERECEĞİZ"

Aç ve susuz bırakılan ve yediği dayaklardan baygın düşen G.A.'ya "bizi hiç unutmayacağın bir ders vereceğiz" diyen örgüt lideri iddiaya göre baltayla genç kızın parmaklarını kesti.

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GAZİNODA ÇALIŞMAYA GÖNDERİLDİ

Pansumanı diğer kızlar tarafından odada yapılan genç kız akşam hiçbir şey olmamış gibi örgüt üyelerine ait gazinoda çalışmaya gönderildi.

ÇİFTLİK EVİNE BASKIN DÜZENLENDİ

Elde edilen bilgiler doğrultusunda önceki gün örgütün kullandığı Çıkrıkçı Köyü'ndeki çiftlik evine baskın düzenlendi. Baskında zorla çiftlikte alıkonulan 4 kız kurtarılırken, yapılan aramalarda özel bölmelere saklanmış silahlar bulundu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan aralarında örgüt liderinin de olduğu 15 kişi adliyeye sevk edildi.

DÖVMESİNDEN TEŞHİS ETTİ

Gözleri bağlanarak örgüt üyeleri tarafından tecavüze ve işkenceye uğradığını iddia ederek şikayetçi olan G.A. (18)M.S.T'yi sırtındaki ejderha dövmesinden tespit etti.

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tecavüz Balıkesir

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