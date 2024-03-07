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Balıkesir'de taksici köpeğin üzerinden geçti! Görüntüler sosyal medyada tepkilere yol açtı

07.03.2024 19:59
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Balıkesir'de bir taksi, yolda yatan köpeğin üzerinden geçip hiç durmadan uzaklaştı. Bakımevine götürülen köpek hayatını kaybederken taksiciye para cezası kesildi. Yaşanan olay güvenlik kameralarına yansırken, olay kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Haydar Çavuş Mahallesi, Terziler Caddesi ile Kırk Merdiven Sokak’ın kesiştiği noktada meydana gelen olayda, Ü.A (56) idaresindeki ticari taksi, yerde yatan köpeğin üzerinden geçerek hiç durmadan uzaklaştı. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar tarafından Bandırma Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi’ne haber verildi. Olay yerine giden ekipler, yaralı hayvana ilk müdahaleyi gerçekleştirerek tedavi altına aldılar. Geçici Bakımevi’ne götürülen köpeğe yapılan muayene sonucunda sağ arka ayağında felç, kalçasında kırıklar ve iç kanamasının olduğu saptandı. Yaralı köpek yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

PARA CEZASI UYGULANDI

Ü.A isimli şahsa ise 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefetten adli işlem başlatıldığı ve 7.216 idari para cezası uygulandığı bildirildi.

OLAY İNFİAL YARATI

Yaşanan olay güvenlik kameralarına yansırken, olay kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Taksi sürücüsünün en ağır cezayı almasını isteyen vatandaşlar, karakolu şikayet yağmuruna tuttu.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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