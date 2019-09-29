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Balıkesir'de otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 13:49 | Son Güncelleme

Balıkesir'de otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki iki kişiden biri hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

Yunus Demirci idaresindeki 45 VD 078 plakalı otomobil, Mecidiye Mahallesi'nde yaklaşık 5 metrelik şarampole devrildi.

Kazayı fark eden çevredekiler durumu itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Araçta bulunan Zeki Topaloğlu (41) kaza yerinde yaşamını yitirdi, sürücü ise yaralandı.

Topaloğlu'nun cesedi, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak Savaştepe Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Yaralı Demirci, sağlık ekiplerince Balıkesir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir otomobil Savaştepe trafik kazası

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