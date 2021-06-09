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Balkon ve bahçelerini yenileyecekler için dekorasyon önerileri

09.06.2021 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havalar güzelleşiyor ve artık bahçelerde ve balkonlarda daha çok vakit geçireceğiz. Balkon, teras ya da bahçeniz için yenilik arayışındaysanız işte yeni dekorasyon fikirleri...

Balkon ve bahçelerini yenileyecekler için dekorasyon önerileri

Özellikle pandemi döneminde ve soğuk havalarda evde oturmaktan sıkıldık. Havalar ısındıkça teras, bahçe ve balkonda daha çok vakit geçireceğiz o yüzden evimizin açık alanlarına biraz çeki düzen vermek güzel olur. Hazır yaza hazırlanırken yenilik de istiyorsanız işte yeni dekorasyon fikirleri...

Balkon ve terasınıza şıklık katacak konfor

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Kollarının açılabilme özelliği ile istediğiniz şekilde genişletebileceğiniz balkon koltukları sizlerle! Silinebilir ve yıkanabilir olması sayesinde kullanım kolaylığı sağlayan ürünler, oldukça da konforlu. Minderlerinin dolgun yapısından ötürü son derece rahat olan balkon koltuklarının kolçaklarını yatırarak, keyifli bir uzanmanın tadını çıkarabilirsiniz.

Saksı standları balkonunuzu güzelleştirecek!

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Balkonunuzda hem alandan tasarruf etmek, hem de kullanılması mümkün olmayan yerleri kullanarak daha fazla saksı koyabilmek için birbirinden sağlam ve çevre dostu malzemelerden üretilen bu standları çok beğeneceksiniz. Balkonunuza şık bir hava katacak saksı standları vazgeçilmeziniz olacak!

Asma salıncak ile huzuru zirveye çıkart!

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Balkonlarınız ve bahçelerinizde ortama şık bir ambiyans katacak asma salıncaklar konforlu ve kullanışlı yapısı ile de çok beğeneceksiniz! Asılı Rattan Swing salıncak, çiçeklerinizin arasında size doğadaymışsınız hissi verecek ve dinlenme alanınızın vazgeçilmez bir unsuru olacak.

Ergonomik saksı standları ile en iyi görünümü yakalayın

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Küçük bir balkonunuzu çiçeklerle doldurmak istiyorsanız bu ürün tam da size göre! Balkonunuzda bulunan çok sayıda saksı için küçük bir yer kaplayan 6 katlı saksılığı çok beğeneceksiniz. Rengarenk saksılarınızın ve çiçeklerinizin düzen ve uyum içerisinde oluşu sizi büyüleyecek.

Balkonunuz için birbirinden renkli süsler yaratın

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En güzel parçaları seçip bir bütün haline getirmeniz için yalnızca bir tutkal makinesine ve birkaç küçük parçaya ihtiyacınız var. Bosch Tutkal Tabancası ile balkonunuzu süsleyeceğiniz tüm işlemleriniz çok kolaylaşacak. Boncuklar, tahta parçaları, taşlar, kumaşlar ve benzeri parçalar basit tasarımlarla balkonunuza ayrı bir hava katacak. Kullanım kolaylığı sunan bu makine ile sadece hayal edin ve ortaya en güzel süsleri çıkarın.

Akrilik sprey boya ile saksılarınız rengarenk olacak

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Saksılarınızı neşelendirmek ve daha canlı görünüme kavuşturmak için birbirinden renkli sprey boyalar tam da balkonunuza yakışır bir ürün. Saksılarınıza yenilik katın ve üzerlerine dilediğiniz desenleri vererek balkonunuzu yeni bir görünüme kavuşturun. İçinizde ki desenleri özgür bırakın! :)

Şık süsler havanızı değiştirecek

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Saksılarınıza ve balkon duvarlarınıza canlılık ve hareket katacak birbirinden şık süsler ile yenilenmeye hazır olun! Küçük birkaç dokunuş ile balkonunuzu tanıyamayacaksınız. Birbirinden şık balkon süsleri için hemen seçiminizi yapın ve yenilenen balkonunuzun tadını çıkarın.

Bu bahçe motifleri kendine hayran bırakıyor

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Bahçenizin duvarlarını sıradışı bir görünüme kavuşturacak olan cam metal bahçe duvarı dekorasyonları yenilenme konusunda size en iyiyi sunacak. El boyaması ürünler duvarınıza gerçek bir görünüm katacak. Her türlü dış etkene karşı korunaklı malzemesi ile uzun süre canlılığını koruyacak ve çok pratik kancası ile kolay kurulum sağlayacak.

Beyaz taşlarla balkonlarınıza enerjik bir hava katın

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Balkonunuzdaki saksıların üzerini örtmek ve daha modern bir havaya katmak isteyenler için bu taşlar eşsiz. Canlı görünümdeki yapısı ve doğal olmaları ile saksıdaki çiçeklerinize ve bitkilerinize asla zarar vermeyecektir. Beyazın ışığı ve parlaklığı ile bitkileriniz ön plana çıkacak.

Bahçe ve balkonlarınızda rüzgarın huzur veren sesini dinleyin

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İster balkonunuza, isterseniz de verandanıza asabileceğiniz şans çanı bahçenize güzel bir hava katacak. Çıkardığı huzur verici sesle rahatlarken, bu ürüne sahip olduğunuz için kendinizi daima şanslı hissedeceksiniz!

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