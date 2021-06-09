Balkon ve bahçelerini yenileyecekler için dekorasyon önerileri

Özellikle pandemi döneminde ve soğuk havalarda evde oturmaktan sıkıldık. Havalar ısındıkça teras, bahçe ve balkonda daha çok vakit geçireceğiz o yüzden evimizin açık alanlarına biraz çeki düzen vermek güzel olur. Hazır yaza hazırlanırken yenilik de istiyorsanız işte yeni dekorasyon fikirleri...

Balkon ve terasınıza şıklık katacak konfor



Kollarının açılabilme özelliği ile istediğiniz şekilde genişletebileceğiniz balkon koltukları sizlerle! Silinebilir ve yıkanabilir olması sayesinde kullanım kolaylığı sağlayan ürünler, oldukça da konforlu. Minderlerinin dolgun yapısından ötürü son derece rahat olan balkon koltuklarının kolçaklarını yatırarak, keyifli bir uzanmanın tadını çıkarabilirsiniz.

Saksı standları balkonunuzu güzelleştirecek!



Balkonunuzda hem alandan tasarruf etmek, hem de kullanılması mümkün olmayan yerleri kullanarak daha fazla saksı koyabilmek için birbirinden sağlam ve çevre dostu malzemelerden üretilen bu standları çok beğeneceksiniz. Balkonunuza şık bir hava katacak saksı standları vazgeçilmeziniz olacak!

Asma salıncak ile huzuru zirveye çıkart!



Balkonlarınız ve bahçelerinizde ortama şık bir ambiyans katacak asma salıncaklar konforlu ve kullanışlı yapısı ile de çok beğeneceksiniz! Asılı Rattan Swing salıncak, çiçeklerinizin arasında size doğadaymışsınız hissi verecek ve dinlenme alanınızın vazgeçilmez bir unsuru olacak.