Balkonlarından şelale gibi sular taşan binada ilginç detay! Başkent Ankara'ya peş peşe uyarılar: 2 ayrı yağış kütlesi geliyor!

Selin adeta felç ettiği Ankara için hem Büyükşehir Belediyesi'nden hem de AFAD'dan uyarılar geldi. Peş peşe uyarıların yapıldığı başkentte sağanak nedeniyle ortaya çıkan en dikkat çekici görüntülerden biri dün balkonlarından su taşan bina olmuştu. Suların balkondan adeta şelale gibi aktığı apartmanın eksi 1'inci katındaki 2 daireyi daha önce de 2 kez su bastığı, bu yüzden de boş bırakıldıkları ortaya çıktı.

"BU EVİ 3'ÜNCÜ SEL BASIŞI, ARTIK ÇÖZÜME KAVUŞMALI"

Suyla dolan katın alt katında oturan Sosun Kahraman (70), su baskını sırasında 5 kişi evde olduklarını ve balkondan boşalan suyun bir kısmının evlerine girdiğini söyledi. Kahraman, "Birden içeriye su girdi. Torunlarım ‘Bizi dışarıya çıkarın’ diye ağlamaya başladı, çok korktular. Ev su dolunca çocukları aldım yukarıya, dışarı çıktım. Ben eve geldiğimde her taraf su dolmuştu. Bu evi 3’üncü sel basışı, artık bir çözüme kavuşmalı. Yetkililer önlem almalı, biz evin içerisini yaptırsak yine aynısı oluyor" dedi.

"SOKAĞIN KAVİSLİ OLMASINDAN KAYNAKLANIYOR"

Binada oturan Ahmet Eroğlu ise "Burayı 3'üncü kez su basıyor. Buradaki olay tamamen sokağın kavisli olup, içerisinin su dolmasından kaynaklanıyor. Altyapı, mazgalları kaldırmadığı için bütün su bu sokağa doluyor. Sonra binanın içerisine doluyor. Su alan dairenin penceresi de kottan yarım metre aşağıda. Binaya ait bir daire. Can kaybı olmaması için o daire boş duruyor" dedi. (DHA)

İKİ AYRI KUVVETLİ-GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞ KÜTLESİ!

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından bu sabah saatlerinde yapılan açıklamada kentte etkisini gösteren yağışlarla ilgili şunlar ifade edildi:

Belediyemiz Hava Afet Erken Uyarı Sistemi saat 10.30 verilerine göre bugün saat 11.15’ten itibaren ilimiz kuzeyinden, 14.00’ten itibaren ise ilimizin batısından iki ayrı kuvvetli-gök gürültülü yeni bir sağanak yağış kütlesinin şehrimize giriş yapacağı beklenmektedir.

Kuzeyden giriş yapan kütle; saat 11.15’ten 13.00’e kadar Kızılcahamam, Kahramankazan, Bağlum, Güzelyurt, Yakupderviş, Peçenek, İncirlik, Kınık, İnceğiz, Akıncı Mah. ve civarı mevkilerde kuvvetli yağış bırakması beklenmektedir. Saat 13.15’ten itibaren ise Törekent Mah, Harikalar Diyarı Kavşağı, Optimum Kavşağı, Ayaş Yol Ayrımı, Aile Yaşam Merkezi ve civarı mevkilerde yoğun yağış bırakması beklenmektedir. Saat 13.45’ten 18.00’e kadar ise Sincan OSB Metro İstasyonu, Fevzi Çakmak Mah, Göksu kavşağı, Yaşamkent kavşağı, Gordiyon AVM, Ümitköy Kavşağı, Jandarma Kavşağı, Tüvtürk Kavşağı ve civarı kuvvetli yağış bırakacağı beklenmektedir. Eş zamanlı olarak başka bir kütlede Bağlum, Güzelyurt ve civarı mevkilerde yoğun yağış bırakacaktır. Saat 14.00’ten 16.30’a kadar ise Kuğulu-2 Altgeçidi, Taurus AVM Önü, Mevlana Bulvarı, Kepekli Rampası, Dikmen Keklikpınarı, Jandarma altgeçidi, Alacaatlı, Banga Bangu Kavşağı, Konya kapısı, Bilkent, Yukarı Dikmen Mah., Mamak merkez, Siteler, Yakupabdal başta olmak üzere tüm şehir merkezinde kuvvetli/fırtınalı yağış beklenmektedir. Batıdan giriş yapan kütle saat 14.00’ten 15.15’e kadar Elmadağ, Hasanoğlan, Ankara-Kırıkkale Karayolu, Elmadağ Bahçelieveler Mah. ve civarı mevkilerde yoğun yağış bırakacaktır. Saat 16.00’da Bala kuzeyinde anlık olarak oluşabilecek başka bir yağış kütlesi de Bala ve civarı mevkilerde sel ve su baskını oluşturacak seviyede yağış bırakabilecektir.

ANKARA'DA YAĞIŞ SAAT KAÇTA BİTECEK?

Yağışın ilimizde saat 19.30 itibariyle tümüyle etkisini yitirmesi beklenmektedir.

Büyükşehir Belediyemiz ilgili tüm ekipleri ile teyakkuz halinde bölgelerde konuşlanmış olup vatandaşlarımızın da yağışın olumsuzluklarına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ederiz."

AFAD: O BÖLGELERDEN UZAK DURULMALI

ABB'nin ardından AFAD da şu uyarıda bulundu:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiler ve yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Ankara ilimizde yerel gök gürültülü sağanak yağışın aksam saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir.

Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını; taşkın riskine karşı dere yataklarından uzak durulması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz."

