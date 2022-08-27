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Balon gibi şişti! Küçük bir ısırık canından ediyordu: Yüzde 90’ını kaybetti

27.08.2022 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karavanıyla tatile çıkan Adam Roberts, İngiltere’nin en ölümcül böceği tarafından ısırıldı. İlk başta durumu umursamayan adam parmağının balon gibi şişmesinden sonra hastanenin yolunu tuttu. Doktorlar, adamın enfekte olan parmağını kaybetme olasılığının yüzde 90 olduğunu söyledi.

Balon gibi şişti! Küçük bir ısırık canından ediyordu: Yüzde 90’ını kaybetti

İki çocuklu İngiliz bir babanın parmağı, ölümcül bir örümcek ısırığından sonra o kadar şişti ki, alyansını bile çıkaramadı.

37 yaşındaki Adam Roberts isimli adam, karavanıyla tatildeydi. Uyurken ısırıldığı için örümceği fark etmeyen adam, uyandığında ısırığı fark etmişti.

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Şişmeye başlayan parmağı ve acıyı görmezden gelen adam, ilerleyen saatlerde daha fazla dayanamayarak hastanenin yolunu tuttu.

HASTANEDEKİLER DE FARK ETMEDİ!

Hastaneye gittiğinde, sağlık personeli de ilk başta durumu anlayamadı. Basit bir böcek ısırığı olduğu düşünülerek pansuman yapıldı ve adam evine döndü. Evdeyken şişliğin dirseğine yayıldığını fark etti ve hastaneye kaldırıldı.

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AMELİYATI DÖRT SAAT SÜRDÜ

Parmağı, örümceğin zehiriyle o kadar şiddetli bir şekilde enfekte oldu ki, ona ampute etme ihtimalinin % 90 olduğu söylendi. Cerrahlar, irini boşaltmak ve parmağı kesmek için dört saat boyunca ameliyat ettiler.

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Beş gün hastanede kalan adamın tedavi süreci yaklaşık altı hafta sürecek. Parmağı kesilmese de parmağında artık his olmayacak.


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Anahtar Kelimeler:
örümcek
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